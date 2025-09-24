Atuações do Atlético contra o Bolívar: Bernard, enfim, em noite de herói

EVERSON – Nenhum trabalho no primeiro tempo. Na etapa final fez uma defesa decisiva quando o jogo estava 0 a 0. NOTA 6,5 – Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza/Atlético
IVÁN ROMÁN – Na verdade, não deu para entender muito a sua escalação, o que fez o time jogar com três zagueiros contra um rival retrancado. Não cometeu erros, mas não ajudou em nada quando o time tinha a bola. Saiu aos 27 do segundo tempo, quando Sampaoli acabou com o esquema de três zagueiros. NOTA 5,5 – Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza/Atlético
LYANCO – Falhou na cobertura no lance em que Vitor Hugo evitou o domínio de Cauteruccio. Tirando isso, jogo discreto e com pouco trabalho. NOTA 6,0 – Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza/Atlético
Continua após a Publicidade
VITOR HUGO – No primeiro tempo, salvou o Galo ao cortar uma bola em que Cauteruccio iria entrar na cara do gol. Por essa jogada, já merece uma notinha um pouco melhor. Como o Bolívar pouco assustou, teve pouco trabalho. Quase fez um golaço na etapa final. NOTA 6,5 – Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza/Atlético
ALEXSANDER - Sentiu uma lesão aos 11 minutos e não conseguiu seguIr em campo, sendo substituído por Bernard SEM NOTA.Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza/Atlético
Continua após a Publicidade
ALAN FRANCO – Com pouco a fazer na proteção, poderia ter aparecido um pouco mais na criação. Mero burocrata em campo. NOTA 5,0 – Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza/Atlético
ARANA – Irreconhecível no primeiro tempo, só fazendo passes rápidos, mas nada de chegar ao fundo com qualidade. No segundo tempo, depois que quase fez um gol de fora da área, ganhou confiança e saiu-se melhor. NOTA 5,0 – Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza/Atlético
IGOR GOMES – O torcedor só vai lembrar dele pelo amarelo que levou. No mais, nenhuma objetividade ofensiva. Mal demais. NOTA 3,5 – Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza/Atlético
Continua após a Publicidade
REINIER – Apagadíssimo. Em nenhum momento justificou a escalação. Afinal, se Hulk ao menos tentava e errava, ele nem mesmo tentou. No segundo tempo,mais pela esquerda, até que fez alguma coisa. Mas a verdade é que foi figura quase decorativa que fez hora extra em campo. NOTA 3,5 – Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza/Atlético
HULK – Outro que foi uma nulidade no primeiro tempo. Quando a bola chegava aos seus pés, perdia facilmente e tentava cavar faltas. Jogo apático do craque do time, que saiu aos 27 da etapa final. NOTA 4,0 – Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza/Atlético
RONY – Substituiu Reinier aos 17 do segundo tempo. Muito mal. Perde demais a bola e não tem objetividade. NOTA 4,0 – Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza/Atlético
BIEL – Entrou bem, puxando ataques pela direita. Sofreu a falta que o juiz deu pênalti e depois participou de outro lance que quase gerou gol. NOTA 6,0 – Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza/Atlético
CAIO PAULISTA – Pouco produtivo quando entrou para substituir Arana. Não encaixa no Galo. NOTA 4,0 – Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza/Atlético
Continua após a Publicidade
FAUSTO VERA – Apesar de alguns erros na marcação, deu bons lançamentos. Um deles quase foi gol de Biel. NOTA 5,5 – Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza/Atlético
TÉCNICO: JORGE SAMPAOLI – Seu time foi péssimo no primeiro tempo. Deu uma melhorada na etapa final, mas está claro que seu time não joga bem. Eliminou o fraco Bolívar foi na base do ferro e fogo. NOTA 4,0 – Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza/Atlético