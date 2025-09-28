Jogada 10

Atuações do Atlético contra o Mirassol: Everson e Vitor Hugo, tops de linha

postado em 28/09/2025 00:50
  • EVERSON – Grande defesa no primeiro tempo. Na etapa final, uma série de ótimas intervenções que garantiram os três pontos fizeram dele o melhor em campo. NOTA 8,0. Foto: Pedro Souza
  • LYANCO – Belo trabalho, principalmente no segundo tempo, conseguindo desarmar a maioria das jogadas pelo seu setor. NOTA 6,0. Foto: Pedro Souza
  • VITOR HUGO – Quando foi à frente, fez o gol que decidiu o jogo. Na defesa, mais um jogo consistente. Hoje não tem como não ser titular desta equipe. NOTA 7,0. Foto: Pedro Souza
  • JUNIOR ALONSO – Fez uma falta em Danielzinho, com braço e cotovelo, em lance que quase foi fatal. Foi expulso e atrapalhou demais a equipe. Inadmissível. NOTA 2,0. Foto: Pedro Souza
  • NATANAEL – Permanece como um lateral que alterna bons e maus momentos na defesa e apoia pouco. Jogo discreto. NOTA 6,0. Foto: Pedro Souza
  • ALAN FRANCO – Um guerreiro, principalmente no segundo tempo, quando ajudou a fechar os espaços. Mas ainda assim perdeu algumas disputas que resultaram em lances de perigo na área atleticana. NOTA 6,5. Foto: Pedro Souza
  • BERNARD – Ótimo primeiro tempo, puxando ataques, quase marcando um belo gol e sendo o responsável pela assistência para o gol de Vitor Hugo. Acabou substituído no fim da primeira etapa, pois Jorge Sampaoli, após a expulsão de Junior Alonso, precisou rearrumar a defesa. NOTA: 7,0 Foto: Pedro Souza
  • CAIO PAULISTA ComeÃ§o arrasador, puxando ataques pela esquerda e aparecendo na Ã¡rea. Mas, com o tempo, sua eficÃ¡cia foi caindo. No segundo tempo, mais preso, acabou substituÃ­do por Gabriel Menino. NOTA: 6,5 Foto: Pedro Souza
  • IGOR GOMES Um belo passe para Caio Paulista, que quase marcou. Mas perdeu intensidade quando o Galo ficou com um a menos. Saiu aos 18 da etapa final para a entrada de Scarpa. NOTA: 6,0 Foto: Pedro Souza
  • BIEL ComeÃ§ou muito bem, com desenvoltura pelos flancos e participativo na Ã¡rea. Mas foi perdendo produtividade, o que levou Ã  sua substituiÃ§Ã£o por Arana, aos 18 do segundo tempo. NOTA: 6,0 Foto: Pedro Souza
  • RONY – Seu mérito foi dar a casquinha no escanteio cobrado por Bernard, que terminou como um passe para o gol de Vitor Hugo. Não fez muito além disso e demorou para ser substituído. NOTA: 5,5 Foto: Pedro Souza
  • IVÁN ROMÁN – Substituiu Bernard para suprir a expulsão de Junior Alonso no fim do segundo tempo. Foi o mais irregular do trio de zaga, cometendo alguns erros de posicionamento. NOTA: 5,0 Foto: Pedro Souza
  • ARANA – Entrou no segundo tempo, mas foi discreto, cometendo alguns erros de marcação. NOTA: 5,0 Foto: Pedro Souza
  • SCARPA – Outro que entrou no segundo tempo (foi na vaga de Igor Gomes), mas quase não apareceu, já que o Galo estava muito mais preocupado em fechar espaços, com poucos lances ofensivos que poderiam ter em Scarpa um jogador para fazer a diferença. Pouco notado. NOTA: 5,0 Foto: Pedro Souza
  • JUNIOR SANTOS – Substituiu Paulinho aos 27 da etapa final, mas apareceu em poucos lances no ataque, e nos minutos finais mal conseguiu ficar em campo, jogando no sacrifício por causa da lesão. NOTA: 5,0 Foto: Pedro Souza
  • GABRIEL MENINO – Mais uma substituição que fez sentido apenas defensivamente. Não fez nada de relevante no apoio. NOTA: 5,0 Foto: Pedro Souza
  • TÉCNICO: JORGE SAMPAOLI – Sua ideia inicial deu muito certo, pois o Galo fez seu melhor primeiro tempo em muitas rodadas. Mas a expulsão de Junior Alonso fez o time ficar em desvantagem numérica e, diante de um rival de ponta como o Mirassol, o jeito foi se defender. Deu certo. Os três pontos vieram. NOTA 6,5. Foto: Pedro Souza
  • MIRASSOL â?? O time Ã© muito qualificado. Se foi pressionado no primeiro tempo, conseguiu equilibrar depois dos 30 minutos. E, quando teve um a mais, dominou totalmente. NÃ£o chegou ao gol por imperÃ­cia nos arremates e pelas Ã³timas defesas de Everson. NÃ£o estÃ¡ no G-4 por acaso. NOTA 6,5. Foto: Pedro Souza
