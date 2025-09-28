Atuações do Atlético contra o Mirassol: Everson e Vitor Hugo, tops de linha

EVERSON – Grande defesa no primeiro tempo. Na etapa final, uma série de ótimas intervenções que garantiram os três pontos fizeram dele o melhor em campo. NOTA 8,0. Foto: Pedro Souza
Foto: Pedro Souza/Atlético
LYANCO – Belo trabalho, principalmente no segundo tempo, conseguindo desarmar a maioria das jogadas pelo seu setor. NOTA 6,0. Foto: Pedro Souza
Foto: Pedro Souza/Atlético
VITOR HUGO – Quando foi à frente, fez o gol que decidiu o jogo. Na defesa, mais um jogo consistente. Hoje não tem como não ser titular desta equipe. NOTA 7,0. Foto: Pedro Souza
Foto: Pedro Souza/Atlético
JUNIOR ALONSO – Fez uma falta em Danielzinho, com braço e cotovelo, em lance que quase foi fatal. Foi expulso e atrapalhou demais a equipe. Inadmissível. NOTA 2,0. Foto: Pedro Souza
Foto: Pedro Souza/Atlético
NATANAEL – Permanece como um lateral que alterna bons e maus momentos na defesa e apoia pouco. Jogo discreto. NOTA 6,0. Foto: Pedro Souza
Foto: Pedro Souza/Atlético
ALAN FRANCO – Um guerreiro, principalmente no segundo tempo, quando ajudou a fechar os espaços. Mas ainda assim perdeu algumas disputas que resultaram em lances de perigo na área atleticana. NOTA 6,5. Foto: Pedro Souza
Foto: Pedro Souza/Atlético
BERNARD – Ótimo primeiro tempo, puxando ataques, quase marcando um belo gol e sendo o responsável pela assistência para o gol de Vitor Hugo. Acabou substituído no fim da primeira etapa, pois Jorge Sampaoli, após a expulsão de Junior Alonso, precisou rearrumar a defesa. NOTA: 7,0 Foto: Pedro Souza
Foto: Pedro Souza/Atlético
IGOR GOMES Um belo passe para Caio Paulista, que quase marcou. Mas perdeu intensidade quando o Galo ficou com um a menos. Saiu aos 18 da etapa final para a entrada de Scarpa. NOTA: 6,0 Foto: Pedro Souza
Foto: Pedro Souza/Atlético
RONY – Seu mérito foi dar a casquinha no escanteio cobrado por Bernard, que terminou como um passe para o gol de Vitor Hugo. Não fez muito além disso e demorou para ser substituído. NOTA: 5,5 Foto: Pedro Souza
Foto: Pedro Souza/Atlético
IVÁN ROMÁN – Substituiu Bernard para suprir a expulsão de Junior Alonso no fim do segundo tempo. Foi o mais irregular do trio de zaga, cometendo alguns erros de posicionamento. NOTA: 5,0 Foto: Pedro Souza
Foto: Pedro Souza/Atlético
ARANA – Entrou no segundo tempo, mas foi discreto, cometendo alguns erros de marcação. NOTA: 5,0 Foto: Pedro Souza
Foto: Pedro Souza/Atlético
SCARPA – Outro que entrou no segundo tempo (foi na vaga de Igor Gomes), mas quase não apareceu, já que o Galo estava muito mais preocupado em fechar espaços, com poucos lances ofensivos que poderiam ter em Scarpa um jogador para fazer a diferença. Pouco notado. NOTA: 5,0 Foto: Pedro Souza
Foto: Pedro Souza/Atlético
JUNIOR SANTOS – Substituiu Paulinho aos 27 da etapa final, mas apareceu em poucos lances no ataque, e nos minutos finais mal conseguiu ficar em campo, jogando no sacrifício por causa da lesão. NOTA: 5,0 Foto: Pedro Souza
Foto: Pedro Souza/Atlético
GABRIEL MENINO – Mais uma substituição que fez sentido apenas defensivamente. Não fez nada de relevante no apoio. NOTA: 5,0 Foto: Pedro Souza
Foto: Pedro Souza/Atlético
TÉCNICO: JORGE SAMPAOLI – Sua ideia inicial deu muito certo, pois o Galo fez seu melhor primeiro tempo em muitas rodadas. Mas a expulsão de Junior Alonso fez o time ficar em desvantagem numérica e, diante de um rival de ponta como o Mirassol, o jeito foi se defender. Deu certo. Os três pontos vieram. NOTA 6,5. Foto: Pedro Souza
Foto: Pedro Souza/Atlético