Atuações do Grêmio contra o Vitória: mexidas de Mano dão certo na Arena

GABRIEL GRANDO - Atuando no lugar do lesionado Tiago Volpi, fazia bom jogo até o lance do gol do Vitória. Ele tentou se antecipar e possivelmente cortar cruzamento, mas após afastada ruim de Pavon, ficou no meio do caminho e viu Cantalapiedra anotar com o gol vazio. Depois, se redimiu com grande defesa. NOTA 6,0. Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
MARCOS ROCHA - Tinha bastante liberdade para subir pela direita. Foi um dos jogadores mais acionados e até ajudou no primeiro gol com sua jogada característica: o "latereio". Saiu aplaudido. NOTA 7,0. Foto: Richard Ducker / Grêmio FBPA
Foto: Richard Ducker / Grêmio FBPA
GUSTAVO MARTINS - Jogo seguro, sem correr riscos desnecessÃ¡rios. Quando cobrado, teve boas apariÃ§Ãµes. NOTA 6,0. Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
KANNEMANN - Compensa a lentidão com muita garra, não desistindo de nenhum lance. Além disso, demonstra sua liderança em campo, sem parar de instruir seus companheiros. NOTA 6,5 - Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
MARLON - Levou amarelo por chegar atrasado em Erick após receber bola na fogueira de Arthur no campo defensivo. Não apareceu tanto no ataque. NOTA 6,5. Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
NORIEGA - Começou como volante, mas, depois do segundo gol do Grêmio, virou terceiro zagueiro. Não comprometeu. NOTA 6,5. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Foto: Lucas Uebel/Grêmio
ARTHUR - Atuando como segundo volante, muitas bolas passavam por seus pés. Na reta final do primeiro tempo, arriscou de fora para boa defesa de Arcanjo. Um dos melhores em campo. NOTA 7,0. Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
EDENÍLSON - Não fez boa partida, tendo aparição discreta enquanto esteve em campo. Saiu aos 15' do segundo tempo, dando lugar a Cristaldo. NOTA 5,5. Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
WILLIAN - Fazendo apenas seu terceiro jogo pelo GrÃªmio, se lesionou ainda aos 20'. Enquanto esteve em campo, se movimentava e buscava tabelas, mas nÃ£o contribuÃa tanto na recomposiÃ§Ã£o. NOTA 5,5. Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO
PAVON - Levou a torcida Ã loucura (negativamente) com alguns cruzamentos forÃ§ados. Teve boa chance em cobranÃ§a de falta. Na etapa final, tentando demonstrar garra na marcaÃ§Ã£o, afastou mal o perigo e viu o VitÃ³ria empatar por falha sua. Saiu vaiado. NOTA 3,0. Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
ANDRÉ HENRIQUE - Estava sumido do jogo até os acréscimos do primeiro tempo. Foi quando, afinal, ficou livre dentro da área para aproveitar rebote de Lucas Arcanjo e anotar o primeiro gol do jogo. NOTA 7,5. Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
ALYSSON - Entrou ainda no primeiro tempo, substituindo o lesionado Willian. Conseguiu algumas arrancadas pela direita e quase arranjou pênalti. Um tanto apagado na etapa final. NOTA 6,0. Foto: Lucas Uebel / Grêmio
Foto: Lucas Uebel / Grêmio
AMUZU - Mexidas de Mano deram certo. Afinal, Amuzu entrou aos 15' e cinco minutos depois marcou o segundo gol. Ele disparou livre pela esquerda, recebeu linda bola de Cristaldo e fez na saída de Arcanjo. Depois, ótima assistência para Aravena. NOTA 8,0. Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA
Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA
CRISTALDO - Entrou junto de Amuzu e foi o responsÃ¡vel pela excelente assistÃªncia para o segundo gol gremista no jogo. NOTA 7,0. Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
DODI - Entrou na vaga de Marcos Rocha, lesionado. Fez o feijão com arroz, sem comprometer. NOTA 5,5. Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
ARAVENA - Entrou bem no jogo. Primeiro, perdeu boa chance ao ser travado pela zaga do Vitória. Na segunda, porém, não perdoou Lucas Arcanjo, mandando no cantinho e fechando o placar. NOTA 7,0. Foto: Lucas Uebel / Gremio
Foto: Lucas Uebel / Grêmio
MANO MENEZES - Seu time nÃ£o vinha bem, mas foi muito feliz em suas substituiÃ§Ãµes. Colocou Amuzu, Cristaldo e Aravena a campo, com o trio sendo preponderante para garantir a vitÃ³ria gremista. NOTA 7,0. Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
VITÓRIA - Aguerrida, equipe fez até um bom primeiro tempo, levando certo perigo contra o gol gremista. Na etapa final, chegou ao seu gol, mas não conseguiu manter o nível, sendo presa fácil. NOTA 5,5. Foto: reprodução/X
Foto: reprodução/X