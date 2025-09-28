Atuações do Palmeiras contra o Bahia: Jefté falha e ataque tem dia apagado

WEVERTON - Fez duas boas defesas no primeiro, mas nada pôde fazer para evitar o gol de Ademir.- NOTA: 5,0 - Foto: Cesar Greco / Palmeiras
GIAY - Partida ruim do argentino que encontrou muitas dificuldades na marcação, principalmente para cima de Sanabria. Além disso, flertou com a expulsão muitas vezes e pouco fez no ataque.- NOTA:4,0- Foto: Cesar Greco / Palmeiras
GUSTAVO GÓMEZ - Uma das surpresas na escalação por conta de seu olho roxo, o paraguaio foi seguro, como de praxe, mas arriscou menos que o normal - NOTA: 5,5 - Foto: Cesar Greco / Palmeiras
PIQUEREZ - Saiu no primeiro tempo por conta de dores no joelho - SEM NOTA - Foto: Cesar Greco / Palmeiras
EMILIANO MARTÍNEZ - Foi a surpresa no time titular e teve uma participação segura defensivamente. Mas não fez muito com a bola nos pés e pouco apareceu ofensivamente- NOTA: 6,0 - Foto: Cesar Greco / Palmeiras
LUCAS EVANGELISTA - Outro que foi substituído no primeiro tempo com dores - SEM NOTA - Foto: Cesar Greco / Palmeiras
FELIPE ANDERSON - Começou o jogo bem ao acertar uma linda finalização de fora da área, obrigando Ronaldo a fazer boa defesa. Contudo, desapareceu do jogo e pouco fez para ajudar o Palmeiras. Muito abaixo- NOTA: 5,0 - Foto: Cesar Greco / Palmeiras
ANDREAS PEREIRA - Foi o grande responsável pelas bolas paradas do Palmeiras que, no segundo tempo, virou a grande arma do Palmeiras. Contudo, com a bola nos pés, pouco conseguiu fazer, se dedicando mais em ajudar a defesa- NOTA: 5,5 - Foto: Cesar Greco / Palmeiras
FLACO LÓPEZ - Uma atuação abaixo para aquele que vinha sendo destaque. Tirando uma finalização de voleio no primeiro tempo, pouco fez para incomodar a defesa do Bahia. A parceria com Vitor Roque também não funcionou na Fonte Nova - NOTA: 5,0 - Foto: Cesar Greco / Palmeiras
VITOR ROQUE - Foi o jogador mais participativo do ataque do Palmeiras. Correu muito como de praxe e incomodou bastante a defesa do Bahia. Também obrigou Ronaldo a trabalhar no segundo tempo. Mas não conseguiu evitar a derrota palmeirense - NOTA: 6,0 - Foto: Cesar Greco / Palmeiras
ANÍBAL MORENO - Saiu do banco de reservas após a lesão de Lucas Evangelista e foi um dos que mais se movimentou na partida. Ainda arriscou uma finalização de fora da área com perigo- NOTA: 6,0 - Foto: Cesar Greco / Palmeiras
JEFTÉ - Entrou ainda no primeiro tempo e apareceu bem ofensivamente na etapa inicial. Contudo, no segundo tempo, tomou um drible desconcertante de Ademir que resultou no gol da vitória do Bahia. Peça crucial na derrota do Verdão- NOTA: 4,5 - Foto: Cesar Greco / Palmeiras
RAMÓN SOSA - Deu mais velocidade no ataque durante o segundo tempo, mas tomou muitas decisões erradas. Poderia ter mais calma em vez de velocidade- NOTA: 5,0 - Foto: Cesar Greco / Palmeiras
ALLAN - Teve uma grande chance de empatar o jogo no final do segundo tempo, de cabeça, após belo cruzamento de Giay. De resto, foi só. Não conseguiu dar uma nova cara para o Palmeiras - NOTA: 5,0 - Foto: Cesar Greco / Palmeiras
FACUNDO TORRES - Entrou no segundo tempo para dar mais velocidade pelas beiradas, mas pouco conseguiu fazer. Foi presa fácil para a defesa do Bahia - NOTA: 6,0 - Foto: Cesar Greco / Palmeiras
ABEL FERREIRA - Manteve a escalação que vinha dando certo, mas as duas lesões no primeiro tempo mexeram com o plano do treinador para a partida. As substituições também não fizeram efeito. Pelo contrário, pioraram a equipe.- NOTA: 5,0 - Foto: Cesar Greco / Palmeiras
BAHIA - Uma grande atuação coletiva do Esquadrão de Aço, que conseguiu segurar um Palmeiras que vinha empolgado e ainda criou muitas chances para abrir o placar. Foi premiado com um golaço de Ademir, após linda assistência do goleio Ronaldo. Mostrou que pode brigar com os grandes sim - NOTA: 7,0 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia
Foto: Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia