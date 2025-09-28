Atuações do Flamengo contra o Corinthians: Arrascaeta e Rossi essenciais

ROSSI – O pênalti que defendeu foi fácil. Também saiu bem para cortar chuveirinhos e escanteios. Mas realizou um milagre em chute de Yuri Alberto e, desta vez, foi perfeito nas saídas. Mas teve um erro no fim, em chute de Vitinho que ele não conseguiu o encaixe e a bola saiu rente à trave. NOTA: 7,0 Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
EMERSON ROYAL – Sumido no ataque no primeiro tempo, fez apenas duas jogadas de linha de fundo e uma finalização muito por cima. Na defesa, deu espaços que o Corinthians aproveitou. Cresceu como todo time na etapa final, se tornando boa opção no apoio e eficaz na defesa. NOTA: 6,5
LÉO ORTIZ – Assim como quase todo time, irreconhecível no primeiro tempo. Perdeu vários lances em combates diretos nos contra-ataques, o que gerou insegurança na defesa. E perdeu a bola para Yuri Alberto no lance do gol corintiano no início do segundo tempo. Depois, conseguiu sucesso nas antecipações e no jogo aéreo. Mas ficou devendo. NOTA: 5,0
LÉO PEREIRA – Acabou demorando para encontrar uma solução para isolar a bola e fez pênalti em Bidon. Fez alguns bons cortes, mas saiu machucado no intervalo. NOTA: 6,0
VIÑA – Irreconhecível no primeiro tempo: marcou mal, perdeu todas em velocidade e foi ineficiente no apoio. Saiu no intervalo para a entrada de AlexSandro. NOTA: 3,0
DE LA CRUZ – Demorou para encontrar um encaixe na marcação, o que fez o Corinthians deitar e rolar em suas costas. Cresceu no segundo tempo trocando de posicionamento com Saúl. Saiu aos 30 da etapa final para dar lugar ao titular da posição, Jorginho. NOTA: 5,5
SAÚL – O melhor do Flamengo nos últimos jogos fez uma partida abaixo da mediano primeiro tempo. Perdeu disputas no meio de campo e não estava com o passe calibrado. Na etapa final, mudou de posição com De la Cruz e foi bem melhor, iniciando as jogadas com qualidade. NOTA: 6,0
CARRASCAL – No primeiro tempo, demorou para aparecer, exceto por um belo passe para Samuel Lino quase marcar. Na etapa final, fez muito bem o papel de aproximação na área e participou dos dois gols. No segundo, deu o passe para Luiz Araújo fazer o gol da virada. NOTA: 6,5
ARRASCAETA – No primeiro tempo, mesmo muito acionado, não fez a diferença e finalizou mal as poucas oportunidades que teve. Mas é craque e quando o time mais precisou, fez o gol de empate em jogada de alto grau de dificuldade. E passou a gerenciar os ataques do Fla rumo à virada. NOTA: 6,5
SAMUEL LINO – Na apatia total do Flamengo no primeiro tempo, foi quem criou as poucas boas jogadas ofensivas do time, mesmo errando a maioria delas. E quase fez um gol. No segundo tempo, cresceu e fez boas jogadas, como a que iniciou o gol de Arrascaeta. NOTA: 6,5
BRUNO HENRIQUE – No primeiro tempo, só notado no fim quando participou de uma boa trama. Porém, não é um camisa 9. Jogar dentro da área limita muito sua maior qualidade: a velocidade. Na etapa final, fez sua melhor jogada pouco antes de sair para a entrada de Plata. Uma disparada pela direita com cruzamento para Arrascaeta quase marca o que seria o segundo gol do uruguaio no jogo. NOTA: 5,5
ALEXSANDRO - Substituiu Viña no intervalo, mas estava lento nas antecipações. Logo levou um amarelo por falta para parar um lance. Mas é muito experiente e soube fechar os espaços com o auxílio dos volantes e passou a aparecer no apoio triangulando bem com Arrascaeta e Samuel Lino. NOTA 6,5.
DANILO - Entrou no lugar de Leo Pereira no intervalo e como é praxe, mostrou qualidade nas antecipações e desarmes e não deu mole para disputar em velocidade, já que não tem o vigor do passado. Mandou bem NOTA 6,5.
PLATA - Substituiu Bruno Henrique e jogou com o vigor e foco de sempre. E foi o autor intelectual do gol da virada, dando velocidade ao lateral que terminou, em segundos no gol de Luiz AraÃºjo. NOTA 6,0.
JORGINHO- Entrou no lugar de De la Cruz aos 30 da etapa final e jogou o seu bom futebol, distribuindo o jogo e marcando a criação corintiana sem falhas. NOTA 6,0.
LUIZ ARAÃ?JO - Substituto de Samuel Lino aos 35 minutos do segundo tempo. E teve estrela, fazendo o gol da virada do Flamengo. NOTA 6,5.
TÉCNICO: FILIPE LUÍS – No primeiro tempo, o Flamengo foi um horror. Foi para o intervalo no 0 a 0 e poderia ter levado três gols. Mas ajustou a equipe com algumas mudanças de posicionamento. E, depois que levou o gol, o time acordou e foi buscar a vitória. NOTA: 6,0
