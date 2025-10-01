Atuações do Corinthians contra o Internacional: empate amargo

HUGO SOUZA - Pouco acionado ao longo do duelo. Fez apenas uma defesa e foi seguro quando entrou em ação. Por pouco não pega pênalti. NOTA 6.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
CACÁ - Foi muito acionado por conta das investidas do Carbonero e se saiu bem com os cortes. Ainda teve chance em cabeceio. Contudo, no fim, cometeu pênalti e comprometeu o resultado. NOTA 3.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
GUSTAVO HENRIQUE - Um dos mais experientes do time, o zagueiro foi bem nos cortes e nas saídas de bola. Procurou organizar o setor nos minutos finais para segurar a vitória. NOTA 6.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
ANGILERI - Grande atuação. Além de ser efetivo na defesa, com cortes e interceptações, o jogador iniciou a jogada do gol de Gui Negão e buscou acelerar as saídas de bola. NOTA 7.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
MATHEUZINHO - Em seu primeiro ataque, fez lindo cruzamento para Gui Negão abrir o placar. Caiu muito no segundo tempo, mas não teve grande preocupação. NOTA 6.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
RANIELE - Não foi primor técnico, mas mostrou grande disposição. Foi firme nas disputar e conseguiu algumas escapadas. NOTA 6.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
RYAN - Ainda precisa melhorar. Pouco participativo no jogo. Quando aparecia se enrolou ou as jogadas não deram sequência. NOTA 5.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
BRENO BIDON - Mostrou evolução. O jovem, mais uma vez, teve boa atuação no meio-campo. Poderia fazer uma lida assistência, mas o gol foi anulado. Caiu no 2° tempo. NOTA 5.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
HUGO - Quase marcou seu primeiro gol pelo Timão, mas foi anulado. Fora isso, fez um jogo burocrático no 1° tempo e cansou na etapa final. NOTA 5.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
VITINHO - Apesar da movimentação, foi pouco explorado. Não conseguiu grandes jogadas individuais, mas também ajudou na marcação. NOTA 5.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
GUI NEGÃO - Como sempre, o atacante estava bem posicionado para abrir o placar no Beira-Rio. Foi a única chance clara do atacante em todo o jogo. Saiu no 2° tempo. NOTA 6.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
MATHEUS BIDU - Colocou energia em campo, mas errou passes fáceis no ataque e foi desarmado com facilidade. Tomou, com razão, um puxão de orelha de Dorival Júnior.NOTA 4.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
MAYCON - Pouco participativo em campo e quase não contribuiu. NOTA 5.0
JOSÉ MARTÍNEZ- Entrou no segundo tempo e também teve pouco tempo para tocar na bola. NOTA 5.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
ÁNGEL ROMERO - Mesmo com pouco tempo em campo, iniciou algumas jogadas de ataque. Porém, sem sucesso. NOTA 5.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
ANDRÉ - Não teve grande participação no jogo. SEM NOTA
TÉC. DORIVAL JÚNIOR - O esquema com três zagueiros e a orientação de marcação-pressão na saída do adversário deram muito certo, e o Corinthians foi superior. No segundo tempo, as substituições deixaram a equipe um pouco mais exposta e menos ofensiva. O empate foi causado única e exclusivamente por conta da falta cometida por Cacá no último minuto da partida.NOTA 5.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
