Atuações do Fluminense contra o Sport: Lucho Acosta é o melhor em empate

FÁBIO - Fez uma boa defesa no primeiro tempo e só. Fora isso, pouco exigido, embora tenha tomado dois gols - Nota 6,0 - Foto: Lucas Merçon//Fluminense
Foto: Lucas Merçon/Fluminense
GUGA - Tímido no apoio, contrariando a sua principal virtude. Em compensação, transmitiu muita segurança na defesa - Nota 6,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
IGNÁCIO - Recebeu cartão amarelo ainda no primeiro tempo e falhou no gol do Sport. Além disso, deu um pisão em Barletta, que fez um gol de Martinelli ser anulado. Por outro lado, sofreu pênalti - Nota 5,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Continua após a Publicidade
FREYTES - Boa partida, com grande marcação e boas antecipações - Nota 7,0 - Foto: Marina Garcia/Fluminense
Foto: Marina Garcia/Fluminense
RENÊ - Em geral, foi tímido no ataque, mas começou a jogada do primeiro gol - Nota 6,5 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
MARTINELLI - Até vacilou no gol de Lucas Lima, mas, no geral, foi bem na defesa. E também no ataque. Teve gol anulado, mas por erro de Ignácio - Nota 6,5 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Continua após a Publicidade
HÉRCULES - Marcou bem, mas foi tímido no apoio - Nota 6,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Lucas Merçon/Fluminense
LUCHO ACOSTA - O grande nome do Fluminense. Fez um belo gol, perdeu chance no primeiro tempo e construiu boas jogadas, sobretudo tabelando com Canobbio pelo lado esquerdo - Nota 7,5 - Foto: Marina Garcia/Fluminense
Foto: Marina Garcia/Fluminense
CANOBBIO - Aniversariante, fez um excelente primeiro tempo, mas caiu de rendimento no segundo e acabou substituído. Colocou uma bola na trave e teve boas jogadas - Nota 7,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Continua após a Publicidade
SERNA - Errou bastante na tomada de algumas decisões, é verdade. No entanto, participou bem de dois lances: o gol anulado de Martinelli e o validado de Acosta Foto: Marina Garcia/Fluminense
Foto: Marina Garcia/Fluminense
CANO - Embora tenha tido atuação apagada, foi fundamental no lance do primeiro gol do Fluminense, ao finalizar na trave, e o tento sair no complemento da jogada - Nota 6,5 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
SAMUEL XAVIER - Substituiu Guga e pouco acrescentou - Nota 6,0 Foto: Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Lucas Merçon/Fluminense
Continua após a Publicidade
SOTELDO - Substitiu Canobbio, pouco fez ofensivamente e se posicionou mal no lance do segundo gol do Sport - Nota 5,0 -Foto: Marina Garcia/Fluminense
Foto: Marina Garcia/Fluminense
LIMA - Entrou bem no lugar de Lucho Acosta e quase marcou um belo gol - Nota 7,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
JOHN KENNEDY - Substituiu Cano, entrou bem no jogo e marcou de pÃªnalti - Nota 7,0 - Foto: Marcelo GonÃ§alves/Fluminense
Foto: Marcelo GonÃ§alves/Fluminense
ZUBELDÍA - Viu o Fluminense ter mais posse de bola, troca de passes e finalizações, mas o time sente falta de Ganso no meio e de Thiago Silva na defesa. Dão outra cara ao time - Nota 7,0 Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
SPORT - Com muita transpiração, o time conquistou um ponto no último minuto e ainda sonha em evitar o inevitável rebaixamento - Nota 6,0 - Foto: Paulo Paiva/Sport
Foto: Paulo Paiva/Sport