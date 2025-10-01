Atuações do Botafogo contra o Bahia: os pontas resolvem no Colosso do Subúrbio

VITINHO - Acionado com frequência no ataque, tentou melhorar alguns quesitos ofensivos. Atacou bem o espaço e rolou para Santi marcar. Mas segue perddendo gols quando tem a sua chance de se consagrar. A bola na traave do Bahia foi às suas costas também. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Ponte - NOTA: 6,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
PANTALEÃ?O - Andou dando algumas reteadas, principalmente no inÃcio. Usou o corpo para ganhar dos defensores do Bahia e teve uma saÃoda melhor que a de Barboza. Siu, lesionado, na etapa final, para a entrada de Gabriel - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
BARBOZA - Bem no um contra um e inseguro nas saídas. Rifou algumas bolas. Teve, em contrapartida, nas antecipações, o seu ponto forte - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
Continua após a Publicidade
CUIABANO - Bem na recomposição, participativo no ataque e perigoso nas finalizações. Uma delas sobrou para Jeffinho anotar o segundo gol alvinegro. Poderia ter evitado o cartão amarelo que o tira do próximo jogo do Glorioso. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de David Ricardo - NOTA: 7,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
NEWTON - Tomou algumas iniciativas de ataque quando o Botafogo era pouco objetivo. Correto na marcação e nos combates aos meias do Bahia. Saiu, na etapa complementar, para dar lugar a Allan - NOTA: 6,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
FREITAS - Impressionante a visão de jogo. Largou Vitinho em condições de criuzar e achar outro companheiro livre. Este é o desenho do 1 a 0, mas aconteceu outras vezes graças à inteligência do capitão. Jogou outra vez de terno. Um senhor volante! - NOTA: 7,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
Continua após a Publicidade
SAVARINO - Dormiu no ponto diversas vezes. Desperdiçou passes na frente e não entendeu jogadas. Gostaria de saber em qual sintonia estava o meia venezuelano. A cabeça, de fato, não estava no Nilton Santos. De falta, da entrada da área, chutou em cima do goleiro Ronaldo - NOTA: 5,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
SANTI - Mais um gol para a conta. Teve senso de oportunismo e soube se posicionar na Ã¡rea para receber de Vitinho. Escorou bonito. Segue em Ã³tima fase no Mais Tradicional - NOTA: 7,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
JEFFINHO - Acertou mais do que errou na soma de suas ações. Rabiscou a defesa do Bahia, roubou bolas, mas entregou algumas pedradas na hora de soltar a bola. Compensou marcando um belo gol, o primeiro em quase um ano e meio. Tem bola para seguir como titular. Saiu, na etapa final, para a entrada de Artur - NOTA: 7,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
DAVID RICARDO - Zagueiro improvisado na lateral esquerda subiu na boa em uma tabela com Jeffinho. Cumpriu a sua função defensiva para já ir se acostumando ao setor - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
PONTE - Perdeu alguns bons contra-ataques em tentativas de avançar à frente - NOTA: 5,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
Continua após a Publicidade
ARTUR - Desperdiçou posse de bola e não conseguiu levar perigo à defesa adversária - NOTA: 5,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
GABRIEL - Firme, segurou o rojão na defesa na ausência de Pantaleão - NOTA: 6,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
ALLAN - Ajudou a bola girar pelo meio e o Botafogo a ter mais posse. Marcou de forma certeira - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
Continua após a Publicidade
TÉCNICO: DAVIDE ANCELOTTI - Colocou o que tinha de melhor, sem inventar. Mexeu certo ao tirar Cuiabano, pendurado, no segundo tempo. O Botafogo controlou o Bahia durante boa parte do embate e fez por merecer estar no G4 nesta rodada. Bom trabalho, Mister! - NOTA: 7,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
BAHIA - Time de Rogério Ceni gosta de ter a bola. A saída de Juba (lesionado), porém, fez o time ser meenos agudo. Dominado na primeira etapa, quando descontou e foi para cima com tudo perdeu Sanabria, expulso por simulação.
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo