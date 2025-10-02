Atuações do Grêmio contra o Santos: Tricolor abre o placar, mas cede ao empate no fim do jogo

GRANDO - O goleiro fez defesas importantes e foi um dos grandes responsáveis pelo empate. Diante de um Santos bem entrosado, Grando foi exigido em chances de Rollheiser, Escobar e Zé Rafael. No 2º tempo, impressionou defendendo tentativa de Tiquinho após bate e rebate e em chute de Guilherme de fora da área, mas acabou sofrendo gol de Lautaro no fim do jogo - NOTA: 9
GUSTAVO MARTINS - O lateral-direito foi pouco participativo e ainda levou bronca do árbitro após falta em Zé Rafael logo no início. Teve que fechar a defesa do Grêmio, mas nenhuma jogada individual de destaque - NOTA: 4,5
NORIEGA - O zagueiro participou mais de jogadas coletivas da defesa do Grêmio, que foi obrigada a se esforçar em campo. Se destacou em duas boas tiradas de cabeceio em tentativas de Álvaro Barreal e em tabelas - NOTA: 5
WAGNER LEONARDO - Assim como toda a defesa, o zagueiro teve que suar em campo para segurar os rivais e rebateu uma bola perigosa de Rollheiser. Contudo, nenhuma grande jogada individual - NOTA: 5
MARLON - O lateral-esquerdo foi exigido diante de um Santos bem ofensivo e conseguiu levantar a torcida em diversas oportunidades, como no cabeceio em lance de Alexis Duarte e nos cruzamentos que travaram o ataque rival - NOTA: 6,5
DODI - Apesar do esforço, o volante quase não apareceu no primeiro tempo. Voltou melhor para a segunda etapa e participou de tabelas e recuperações de bola importantes - NOTA: 6
ARTHUR - Considerado um atacante com qualidade técnica superior, o jogador liderou boa parte dos contra-ataques do Grêmio, mesmo após levar cartão amarelo por falta em Rollheiser e ficar pendurado para o jogo contra o Bragantino - NOTA: 7,5
ALEX SANTANA - O volante entrou na vaga de Arthur, que já saiu pendurado. Teve pouco tempo para se destacar, e quando conseguiu atenção foi de forma negativa, com cartão amarelo por falta em Zé Rafael - NOTA: 4,5
EDENILSON - Após anular o gol de Alysson com toque de mão, o volante se redimiu, com mais participação na partida. Abriu o placar para o Grêmio aos 11' do 2º tempo, colocando no cantinho da rede, com a sola da chuteira - NOTA: 7,5
CRISTALDO - O meia entrou no fim da partida, no lugar de Edimilson. Participou de algumas tabelas e tiradas de bola, fazendo valer os poucos minutos que ficou em campo - NOTA: 5,5
ARAVENA - O atacante entrou no lugar de Alysson no fim da segunda etapa e jogou unido com o time do Grêmio na defesa para manter a vitória por 1 a 0 - NOTA: 6
PAVÓN - Sofreu falta de João Schmidt, que levou amarelo, tentou alguns contra-ataques e foi fundamental no cruzamento para Edenilson, que colocou o Grêmio na frente do placar - NOTA: 7
FRANCIS AMUZU - O atacante entrou na vaga de PavÃ³n, mas se voltou para jogadas na defesa, com poucos acertos nas tentativas de percorrer o campo - NOTA: 5,5
ANDRÉ HENRIQUE - Perdeu um golaço ao pegar mal na bola na conclusão de um belo contra-ataque do Grêmio. Lado positivo é que o bandeira assinalou o impedimento. Contribuiu na defesa, mas foi substituído por Riquelme no fim da partida - NOTA: 5,5
