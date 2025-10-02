Atuações do São Paulo contra o Fortaleza: defesa segura o time e ataque volta a aparecer

RAFAEL - O goleiro quase não apareceu na primeira etapa, mas quando foi exigido no segundo tempo conseguiu fazer grandes defesas, que ajudaram na vitória do Tricolor. Nota: 6,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
NEGRUCCI - O jovem jogador teve sua segunda oportunidade no Brasileiro como titular e fez uma partida segura. Em meio a uma escassez de zagueiro, o atleta conseguiu mostrar ser uma boa opção para Crespo. Nota: 6 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
LUIZ GUSTAVO - Depois de seis meses, o jogador voltou a atuar como titular pelo São Paulo. Improvisado como zagueiro, conseguiu aparecer muito bem fechando os espaços e auxiliando no bom desempenho defensivo do time. Nota: 7 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
SABINO - Único titular dos últimos jogos que estava a disposição, o zagueiro apareceu muito durante o jogo. Conseguiu ter diversas interceptações e cortes de cruzamento na área, tendo muito trabalho ao longo de toda a partida e conseguindo ter um ótimo desempenho. Nota: 7,5 - Foto: Miguel Schincariol/ São Paulo
CÉDRIC SOARES - O português conseguiu aparecer bastante no jogo, tendo uma boa movimentação dentro de campo. No ataque, deu um belo passe na construção da jogada do gol de Tapia. Entretanto, ainda peca quando o assunto é efetividade defensiva. Nota: 6 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
BOBADILLA - O paraguaio apareceu bastante no meio de campo, conseguindo fechar bem os espaços na entrada da área. Além disso, apareceu bastante no ataque, dando um belo passe na jogada do segundo gol. Nota: 7 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
PABLO MAIA - Depois de algumas partidas com um rendimento abaixo do esperado, o volante conseguiu ter um grande jogo. Junto com Bobadilla, foi uma peça essencial da marcação são paulina para segurar o Fortaleza mesmo com um jogador a menos. Nota: 7 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
RODRIGUINHO - Apareceu em vários lugares do meio de campo, mostrando muita mobilidade. Entretanto, com pouco destaque, já que teve pouco mais de 20 ações com bola e deixou o gramado no intervalo. Nota: 5,5 - Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC
WENDELL - Conseguiu ter uma boa participação no campo defensivo, onde conseguiu ocupar muito bem sua função e fechar os espaços, principalmente na segunda etapa. Faltou aparecer mais no ataque, onde teve mais dificuldade de conseguir ter mais êxito. Nota: 5,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
RIGONI - Apareceu muito bem no lance do gol, onde teve uma boa visão de jogo para conseguir encontrar Tapia na área. Entretanto, acabou sendo imprudente no lance com Deyverson e prejudicou o Tricolor com sua expulsão. Nota: 4,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
TAPIA - Se o problema do São Paulo era efetividade, o chileno conseguiu resolver a questão. Logo em sua primeira chance não desperdiçou a oportunidade e balançou as redes do Castelão. Além da boa presença na área, o atacante mostrou mobilidade, participando bastante do jogo fora da área e criando chances no ataque tricolor. Nota: 7 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
ENZO DÍAZ - Entrou no intervalo para conseguir dar uma velocidade no ataque e para ajustar o encaixe na defesa com um a menos. Foi pouco acionado, mas quando teve que aparecer foi muito bem para dar a assistência para o gol de Luciano. Nota; 6 - Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC
MAÍLTON - Entrou ao longo do segundo tempo e, ao contrário de outras partidas, não conseguiu ter grande destaque, tendo uma atuação mais tímida no Castelão. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
LUCIANO - Acabou a zica! Depois de dez jogos, vários gols perdidos, o atacante veio do banco de reservas e conseguiu enfim marcar o seu gol, fechando a vitória tricolor no Castelão. Nota: 6 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
ALISSON - Entrou já na reta final da partida e conseguiu se posicionar bem para fechar os espaços defensivos. Nota: 5,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
HERNÁN CRESPO - Se o time do São Paulo estava sendo cobrado pelo desempenho no ataque, o treinador conseguiu dar a resposta pelos dois lados. Primeiro, com as alterações, que deram efeito logo de cara, com Tapia marcando o primeiro gol e encerrando um jejum no ataque. Depois, com o ajuste defensivo, mesmo com um jogador a menos, que conseguiu fazer o Tricolor ficar vivo e seguro durante a maior parte da partida. Nota: 7 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
FORTALEZA - O Leão do Pici vive um cenário cada vez mais catastrófico. O time Martin Palermo conseguiu ter mais posse, trabalhar bem a bola, mas, mesmo com um a menos, não conseguiu ter criatividade para jogar. Além disso, mostrou muito nervosismo e pouca organização tática, com jogadas desperdiçadas por falta de apresentação de peças e bolas perdidas de maneira fáceis. Nota: 4 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
