Atuações do Flamengo contra o Cruzeiro: Rossi, pelas boas defesas, Varela e Arrascaeta vão bem

ROSSI – Ótimas defesas em chutes de Kaio Jorge e Christian no primeiro tempo, além de sair bem nos chuveirinhos e com os pés. Outras duas belas defesas na etapa final em chutes de Matheus Pereira e Kaio Jorge. Um dos melhores. NOTA 7,5. FOTO: Gilvan de Souza/Flamengo
VARELA – Ficou um pouco mais atrás, na marcação, já que o Cruzeiro atacou com perigo pelo seu setor. Perdeu apenas uma disputa, justamente aquela que gerou o lance de maior perigo da Raposa no primeiro tempo. Mas também foi ao ataque e, numa das investidas, quase marcou após cruzamento de Arrascaeta. Cresceu muito no segundo tempo sendo uma das opções de ataque. NOTA 7,0. FOTO: Adriano Fontes/Flamengo
LEO ORTIZ – Seguro na maioria das jogadas, exceto por um erro de posicionamento na jogada em que Kaio Jorge e Christian tiveram a chance de marcar no primeiro tempo. Muito bom nas saídas de bola. NOTA 6,5. FOTO: Adriano Fontes/Flamengo
LEO PEREIRA – Bons e providenciais cortes nos muitos chuveirinhos do Cruzeiro no primeiro tempo. Bastante seguro também quando ajudou Alex Sandro na lateral. NOTA 7,0. FOTO: Gilvan de Souza/Flamengo
ALEX SANDRO – Não começou bem, com alguma lentidão, um amarelo muito precoce e perdendo pelo menos duas jogadas para William, que levaram perigo ao gol do Flamengo. Contudo, foi melhorando conforme o primeiro tempo passou. NOTA 6,5. FOTO: Gilvan de Souza/Flamengo
JORGINHO – Andou se complicando em alguns lances, perdendo bolas perigosas, atuando abaixo do seu normal. Cresceu no segundo tempo, fazendo bons lançamentos e pressionando a marcação. NOTA 6,0. FOTO: Gilvan de Souza/Flamengo
SAÚL – Alguns passes errados no primeiro tempo. Como o Cruzeiro tinha imposição no toque de bola, jogou bem mais recuado para fechar os espaços. Jogo correto no segundo tempo. NOTA 6,0. FOTO: Gilvan de Souza/Flamengo
ARRASCAETA – Centralizou as jogadas de ataque e foi o responsável pela maioria das jogadas de perigo no primeiro tempo. No segundo tempo, caiu um pouco de produção. Saiu aos 36 da etapa final para a entrada de Pedro. NOTA 7,0. FOTO: Gilvan de Souza/Flamengo
CARRASCAL – Novidade na escalação, caiu mais pela direita, teve um bom momento ofensivo, mas não conseguiu sucesso diante da boa marcação de Kaiki. Melhorou no segundo tempo, jogando mais centralizado, iniciando jogadas e quase fazendo um gol. Saiu aos 36 minutos dando lugar a Luiz Araújo. NOTA 6,5. FOTO: Adriano Fontes/Flamengo
PLATA – Jogou como 9, mas sempre saindo da área para buscar o jogo. Estava abaixo da sua média. Lutou muito, mas finalizou pouco e não construiu jogadas relevantes no primeiro tempo. Melhorou na etapa final, passando a jogar mais pela direita e construindo a jogada que Carrascal quase marcou. Também quase fez o dele numa infiltração. NOTA 6,0. FOTO: Gilvan de Souza/Flamengo
BRUNO HENRIQUE - Entrou aos 17 da etapa final na vaga de Samuel Lino. Puxou alguns ataques pela esquerda. mas sem fazer grande diferença NOTA 5,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
LUIZ ARAUJO - Substituiu Carrascal aos 36 do 2º tempo e pouco fez, exceto por dois chuveirinhos. NOTA 5,5. FOTO: Adriano Fontes
PEDRO - Entrou na vaga de Arrascaeta aos 36 da etapa final. Sua entrada foi muito tardia. O jogo, com tantas jogadas na área no segundo tempo, estava para ele., Mas pouco pode fazer nos parcos minutos em campo NOTA 5,5. FOTO: Gilvan de Souza
TÉCNICO: FILIPE LUÍS - Escalou Carrascal na ponta direita e Plata como 9. Mas o time teve dificuldade nos arremates. Nenhum de real perigo no primeiro tempo. Pesaram, para isso o jogo abaixo da média de Samuel Lino e Plata. Mas seu time teve muitos altos e baixos. Além disso, ele deveria entrar com Pedro muitos antes e não aos 36 da etapa final. NOTA 4,5. Foto: Gilvan de Souza
