Atuações do Cruzeiro contra o Flamengo: Matheus Pereira é um facho de luz em empate no Maracanã

WILLIAM - Estava sendo um dos grandes personagens da partida defensivamente, como um dos grandes pilares do sistemal principalmente desarmando o ataque do Fla. No entanto, foi expulso por segundo amarelo na reta final de partida - NOTA 6,0
FABRÍCIO BRUNO - No reencontro com o Flamengo e com o Maracanã, foi sólido e peça importante em cortes pelo chão e pelo alto - NOTA 6.0
VILLALBA - Assim como seu companheiro de zaga, foi sólido pelo alto e pelo chão, foram oito cortes ao todo - NOTA 6,0
KAIKI BRUNO - Talvez tenha sido quem menos se destacou no sistema defensivo do Cruzeiro. Ficou pendurado cedo e isso atrapalhou seu jogo - NOTA 5.5
LUCAS ROMERO - O cartão amarelo sofrido aos 20 minutos atrapalhou seu jogo. Cão de guarda do meio de campo, pouco fez a não ser correr bastante e preencher espaços - NOTA 5,0
LUCAS SILVA - Apesar de não ter sofrido com o cartão amarelo, não fez um bom jogo. Foram pelo menos sete perdas de posse de bola durante a partida e pouco fez para criar - NOTA 5,0
MATHEUS HENRIQUE - Não teve uma grande atuação no Maracanã. Não contribuiu tanto na defesa e pouco fez no ataque, perdendo a posse de bola nove vezes durante a partida - NOTA 5,0
CHRISTIAN - Teve uma das melhores chances de gol do Cruzeiro na partida no primeiro tempo, mas passou o segundo tempo apagado e pouco fez - NOTA 5,0
MATHEUS PEREIRA - Foi o melhor jogador em campo por parte do Cruzeiro. Controlou o jogo, tentou de tudo para criar chances de gol para o ataque, mas esbarrou na pouca inspiração do time como um todo - NOTA 6,5
KAIO JORGE - Artilheiro do BrasileirÃ£o, Kaio Jorge nÃ£o teve uma grande noite no MaracanÃ£. Muito bem neutralizado pela defesa do Flamengo, sofreu para tentar finalizar e nÃ£o aproveitou as duas chances que teve - NOTA 5,5
SINISTERRA - Entrou no fim, portanto, fica sem nota
GABRIEL BARBOSA - No reencontro com o Maracanã e com o Flamengo, entrou no fim e fica sem nota
EDUARDO - Entrou no fim, portanto, fica sem nota
KAUÃ? MORAES - Entrou no fim, logo, sem fica sem nota
LEONARDO JARDIM - Se a estratégia era sair do Maracanã sem uma derrota, a missão foi cumprida com louvor. Apesar do ímpeto do Flamengo, o Cruzeiro pouco sofreu, mas também pecou no ataque na hora de tentar sair com três pontos. No fim, um ponto ficou justo. NOTA 6,0
