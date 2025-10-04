Atuações do Fluminense contra o Atlético: belo jogo coletivo

SAMUEL XAVIER – Bom trabalho no apoio, chegando muito ao fundo, aproveitando os espaços de Junior Alonso e o mau momento de Arana, e aparecendo com surpresa para fazer o gol do Fluminense no primeiro tempo. Manteve boa pegada na etapa final. NOTA 7,0. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
THIAGO SILVA – Fez seu jogo 200 pelo Flu. Com a qualidade de sempre na marcação e fechando espaços, conseguindo anular os ataques pelo setor direito da defesa. NOTA 7,0. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Continua após a Publicidade
FREYTES – Assim como Thiago Silva, foi bem na marcação direta, anulando Hulk e com bom papel ajudando o lateral. NOTA 6,5. Foto: Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Lucas Merçon/Fluminense
RENÊ – Correto na defesa, evitando a maioria das investidas de Nathan e sem comprometer quando foi ao apoio. A chance que teve para finalizar, isolou. Fez um jogo bastante efetivo. NOTA 6,0. Foto: Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Lucas Merçon/Fluminense
HÉRCULES – Muito bem ajudando a defesa e defendendo espaços, e dando a possibilidade para Martinelli aparecer um pouco mais no ataque. NOTA 6,5. Foto: Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Lucas Merçon/Fluminense
Continua após a Publicidade
MARTINELLI – Apesar de não mostrar uma grande efetividade na criação como em outras partidas, fez bem a distribuição do jogo. O apuro na finalização é que não estava legal. Isolou a chance que teve. NOTA 6,5. Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense
Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense
LUCHO ACOSTA – O baixinho tem muita habilidade e objetividade, distribuindo o jogo com rapidez. Seu passe para John Kennedy chutar no lance do gol de Samuel Xavier é coisa para poucos. NOTA 7,5. Foto: Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Lucas Merçon/Fluminense
SERNA – Muito incisivo principalmente quando caiu pela esquerda, segurando a bola e se entendendo com quem caía pelo setor. Fez um belo gol, o segundo do time.. NOTA 7,0. Foto: Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Lucas Merçon/Fluminense
Continua após a Publicidade
CANOBBIO – O guerreiro que conquistou a torcida com sua ação. Sempre ofensivo e buscando os flancos, arriscando finalizações perigosas. Um dos melhores. NOTA 7,5. Foto: Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Lucas Merçon/Fluminense
EVERALDO – Substituiu John Kennedy aos 35 minutos do segundo tempo. Perdeu um gol feito, mas teve papel importante no gol de Keno. NOTA 5,5. Foto: Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense
KENO – Entrou apenas aos 45 da etapa final, Mas fez um belo gol um minuto depois, justficando a sua entrada. NOTA 6,0. Foto: Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense
BERNAL â?? Outro que entrou aos 45 do segundo tempo. Quase nÃ£o tocou na bola. SEM NOTA. Foto: Marce,o GonÃ§alves/Fluminense
Foto: Marcelo GonÃ§alves/Fluminense
Continua após a Publicidade
SANTI MORENO – Entrou aos 45 da etapa final e pouco fez. SEM NOTA. Foto: Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Lucas Merçon/FFC
TÉCNICO: LUIS ZUBELDÍA – John Kennedy como titular foi a surpresa e deu resultado, com o garoto fazendo boas jogadas e participativo no gol do time no primeiro tempo. E as voltas de Samuel Xavier e Thiago Silva ajustaram a defesa. Time faz bom jogo e vence com autoridade. NOTA 6,0. Foto: Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Lucas Merçon/Fluminense