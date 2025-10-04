Atuações do Grêmio: Gabriel Grando é o melhor em derrota para o Bragantino

NORIEGA - Fez grande partida, se desobrou na marcação sem Kannemann e mostrou que é promissor - Nota 6,5 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
KANNEMANN - Fez boa partida, mas foi expulso injustamente no final do primeiro tempo. Entretanto, deu um exemplo ao se recusar a sair de campo mesmo sendo capitão - Nota 5,5 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
MARLON - Outro que foi bem na partida, principalmente no primeiro tempo. Criou boas jogadas e marcou corretamente, mas cometeu pênalti (duvidoso) quando uma finalização bateu nele, no último minuto - Nota 6,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
DODI - Marcou corretamente, mas não goi bem no ataque - Nota 6,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
ARTHUR MELO - Pouco fez no jogo e ainda não é o Arthur que se espera. Foi substituído no segundo tempo - Nota 6,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
EDENILSON - Teve uma boa finalização no primeiro tempo e só. Foi substituído no intervalo - Nota 6,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
PAVÃ?N - Outro que pouco fez - Nota 6,0 - Foto: Lucas Uebel/GrÃªmio
ARAVENA - Foi o melhor atacante do Grêmio na partida, com boa movimentação e uma boa finalização no primeiro tempo - Nota 6,5 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
ANDRÉ - Ficou isolado no ataque e acabou substituído - Nota 5,0 -Foto: Lucas Uebel/Grêmio
JOÃO LUCAS - Entrou no lugar de Edenilson no intervalo e não foi bem. Deixou espaços na defesa e pouco agregou no ataque - Nota 5,5 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
WAGNER LEONARDO - Substituiu André e entrou para repôr a expulsão de Kannemann e teve grande atuação - Nota 7,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
CAMILO - Substituiu Arthur e fez um bom "feijão com arroz! - Nota 5,5 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
ALEX SANTANA - Substituiu Aravena e marcou corretamente - Nota 6,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
AMUZU - Substituiu Pavón já no final do jogo. Ainda assim, teve uma finalização, sem perigo - Nota 5,5 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
MANO MENEZES - Com muitos desfalques, viu o Grêmio ser melhor no primeiro tempo. Já na etapa final, sem Kannemann, retancou como pôde. No geral, boa partida, apesar da derrota - Nota 7,0 -Lucas Uebel / Grêmio
BRAGANTINO - Deixou a desejar e ganhou a partida com muita dose de sorte - Nota 6,0 - Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
