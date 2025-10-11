Atuações do Palmeiras contra o Juventude: desfalques não fazem falta e jogadores desencantam

WEVERTON - O goleiro foi pouco exigido na partida, mas quando apareceu acabou se complicando, falhando no gol sofrido pelo Verdão. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
GIAY - Foto: Outro que conseguiu aparecer com mais força no ataque, tendo mais liberdade no jogo. Entretanto, não conseguiu levar tanto perigo e ter tanto destaque. Nota: 6 - Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
MICAEL - O zagueiro teve mais uma oportunidade para atuar como titular e não teve tantos problemas defensivos, aparecendo bastante no campo de ataque. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Continua após a Publicidade
MURILO - Outro zagueiro que também não teve muito trabalho na partida e teve que aparecer mais no campo de ataque, participando da construção de jogadas. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
PIQUEREZ - Se normalmente o uruguaio já tem facilidade para aparecer no campo de ataque, o lateral conseguiu aparecer ainda mais no esquema armado por Abel Ferreira. Teve uma boa presença ofensiva, participando ativamente do campo de ataque. Nota: 6,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ANDREAS PEREIRA - O meia segue sendo um dos grandes destaques do setor desde sua chegada. Com a presença de Fuchs atrás, teve mais liberdade para aparecer no jogo e participar da construção de diversas jogadas, inclusive a que gerou o quarto gol. Nota: 7 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
RAPHAEL VEIGA - Depois de um perÃodo complicado, o Ãdolo alviverde vem se reencontrado com a boa fase. O meia abriu o marcador e ainda participou de dois gols, com uma assistÃªncia e um belo lanÃ§amento para o passe que gerou o Ãºltimo gol. Nota: 7,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FELIPE ANDERSON - Outro jogador que conseguiu aparecer bem no time alviverde. Com a possibilidade de atuar mais móvel, apareceu na jogada que gerou o segundo gol e apareceu muito bem para marcar o quarto. Nota: 7 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Continua após a Publicidade
MAURÍCIO - Outro jogador do ataque que ganhou uma oportunidade e conseguiu aparecer com mais volume. Participou ativamente de dois gols, com assistências para Bruno Rodrigues e Felipe Anderson. Nota: 6,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
BRUNO RODRIGUES - Titular depois de mais de um ano e meio, o atacante mostrou porque sempre recebeu o apoio do elenco alviverde ao longo de sua recuperação. Apareceu muito bem no campo de ataque, com grande movimentação, conseguindo marcar um gol emocionante no Allianz. No segundo tempo voltou aparecer, dando o passe que gerou a assistência para o terceiro gol. Nota: 7 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
LUIGHI - O atacante voltou a ter oportunidade no time principal e conseguiu aparecer bem como um centroavante, só não teve tanta precisão em suas oportunidades. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Continua após a Publicidade
ALLAN - Grande pivô da discussão do derbi, o volante entrou para tentar dar sequência ao estilo de jogo de Bruno Fuchs, aparecendo de forma mais avançada. Nota: 5,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
JEFTÉ - O lateral entrou e teve pouca minutagem. Mas o destaque vai para a função que exerceu, aparecendo como um ponta. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ERICK BELÉ - Uma das grandes promessas da base alviverde, teve sua primeira oportunidade no profissional. Não apareceu muito no jogo, mas inicia uma trajetória que tem tudo para ser gigante. Nota: 5 - Foto: Fabio Menotti/Palmeiras
Foto: Fabio Menotti/Palmeiras
Continua após a Publicidade
PACHECO - De contrato renovado, a joia alviverde teve seus primeiros minutos no time principal. Não conseguiu aparecer muito, mas é outro que inicia uma jornada que tem tudo para ser gigante. Nota: 5 - Foto: Fabio Menotti/Palmeiras
Foto: Fabio Menotti/Palmeiras
ABEL FERREIRA - Mesmo com as diversas ausências, o treinador conseguiu armar um time muito intenso, em uma esquema tático diferente. A escolha por Bruno Fuchs como cabeça de área foi essencial para a construção do jogo do Verdão, que conseguiu criar com ainda mais volume no campo ofensivo. Nota: 7 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
JUVENTUDE - Os gaúchos fizeram uma exibição para mostrar porque se encontram em uma situação delicada no campeonato. Tiveram pouca agressividade e não conseguiram responder quando saíram atrás do marcador. Além das limitações do time, o goleiro Jandrei ainda complicou, falhando em um dos gols do adversário. Nota: 4 - Foto: Fernando Alves/ECJ
Foto: Fernando Alves/ECJ