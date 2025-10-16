Atuações do São Paulo contra o Grêmio: Rafael salva atrás e meio de campo não consegue produzir

RAFAEL - O goleiro foi um dos principais destaques do Tricolor na partida. Apareceu muito bem no jogo, principalmente na primeira etapa, onde fez boas defesa antes ser vazado. Não teve culpa nos lances do gol. Nota: 6,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
ARBOLEDA - O equatoriano até conseguiu apresentar uma partida sólida defensivamente, com bons números de desarmes e cortes. Entretanto, não conseguiu contagiar a equipe com seu desempenho e ainda falhou no lance que originou o pênalti do segundo gol. Nota: 5,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
ALAN FRANCO - O argentino teve uma atuaÃ§Ã£o mais tÃmida durante a partida, sem conseguir ter tanta forÃ§a defensiva. Apesar de nÃ£o ser o jogador do setor com atuaÃ§Ã£o mais abaixo, foi escolhido para deixar o campo no intervalo para a mudanÃ§a no esquema. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/SÃ£o Paulo FC
SABINO - Foi o jogador que teve mais dificuldade no campo de defesa. Não teve um bom desempenho na defesa, dando muito espaço para o time gremista e ainda cometeu o pênalti que ampliou o marcador. Nota: 4 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
MAÍLTON - Ao contrário das partidas em que entrou durante o jogo, o lateral não conseguiu trazer o seu fator diferencial ao longo da partida, sendo muito discreto e não conseguiu aparecer muito. Nota: 4,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
MARCOS ANTÔNIO - Um dos principais nomes do time não conseguiu ter tanta facilidade para construir as jogadas. Muitas vezes ficava com a bola, procurava opções, mas não conseguia prosseguir com as jogadas e também não tinha muita criatividade para conseguir resolver por si só. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
ALISSON - Foi o jogador que teve mais participação ao longo da partida, aparecendo bastante pelo meio de campo. Teve um bom aproveitamento nos passes, mas não conseguiu gerar tanta objetividade e ofensividade ao time. Nota: 5,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
RODRIGUINHO - Teve uma atuação bem discreta, sem conseguir aparecer bastante pelo meio de campo, tendo muita dificuldade para ficar com a bola e de criar jogadas perigosas no ataque. Nota: 4,5 - Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC
WENDELL - Mais uma vez, o lateral sofreu com uma lesão logo no começo do jogo e se torna preocupação no clube por conta de uma lesão. Sem nota. Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
TAPIA - Foi o jogador que mais apareceu no campo de ataque do Tricolor. Teve boas participações pelo lado esquerdo ao longo da primeira etapa e até teve as melhores chances de gol. No segundo tempo, ficou mais discreto e foi substituído. Nota: 6 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
LUCIANO - O atacante voltou a ter uma atuação bem discreta, com pouca participação no jogo e apenas uma finalização criada. Teve a partida marcada por conta de reclamações e protesto contra a arbitragem do que produtividade no ataque. Nota: 4 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
PATRYCK - Ganhou a oportunidade com as baixas de Enzo Díaz, antes do jogo, e Wendell, substituído. Mostrou estar fora de ritmo, desconectado com o esquema de jogo de Crespo, e acabou falhando no lance do primeiro gol, dando condição para Carlos Vinícius. Nota: 4,5 - Foto: Miguel Schincariol/São Paulo FC
LUCAS MOURA - Veio do banco de reservas e conseguiu até dar mais movimentação ao campo de ataque, mas não conseguiu trazer tanta eficiência para o jogo. Nota: 5,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
FERREIRA - Foi o melhor jogador que veio do banco de reservas. Conseguiu colocar velocidade no campo de ataque, gerou mais pressão na defesa adversária e ainda mandou uma bola na trave. Nota: 6 - Foto: Miguel Schincariol/São Paulo FC
LUIZ GUSTAVO - Veio para o campo para liberar mais espaÃ§o para os atacantes, mas nÃ£o conseguiu ter tanta intervenÃ§Ã£o no jogo. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/SÃ£o Paulo FC
RIGONI - Entrou nos minutos finais da partida e pouco conseguiu fazer na partida. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
HERNÁN CRESPO - O treinador com a mesma formação dos outros jogos, mas teve o baque da lesão de Wendell nos minutos iniciais. Não manter o controle do time, perdeu o encaixe depois de sofrer o gol e também não teve um bom aproveitamento nas alterações. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
