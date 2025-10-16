Atuações do Grêmio contra o São Paulo: Carlos Vinícius comanda vitória na Arena

GABRIEL GRANDO - Completou 100 jogos com a camisa do Grêmio e teve uma noite tranquila. Não precisou trabalhar muito e saiu de campo sem ser vazado. NOTA 7,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Foto: Lucas Uebel/Grêmio
MARCOS ROCHA - Voltou ao time e fez uma partida segura. Foi bem nas coberturas e ajudou nas saídas de bola. NOTA 7,5 - Foto: Richard Ducker / Grêmio FBPA
Foto: Richard Ducker / Grêmio FBPA
NORIEGA - Mostrou tranquilidade e fez desarmes importantes. NOTA 7,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Continua após a Publicidade
WAGNER LEONARDO - Fez uma boa dupla de zaga com Noriega e foi uma peça importante para segurar o ataque do São Paulo. NOTA 7,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Foto: Lucas Uebel/Grêmio
LUCAS ESTEVES - Foi importante na construÃ§Ã£o de jogadas e nÃ£o deu espaÃ§os na marcaÃ§Ã£o. NOTA 7,0 - Foto: Lucas Uebel/GrÃªmio
Foto: Lucas Uebel/GrÃªmio
ARTHUR MELO - Não deu espaços para o São Paulo criar chances e ajudou nas saídas de bola. Aos 38 minutos do segundo tempo, saiu para a entrada de Gustavo Martins. NOTA 7,5 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Foto: Lucas Uebel/Grêmio
EDENILSON - Conseguiu se impor e foi um dos principais nomes do time. Chamou a responsabilidade, sofreu o pênalti convertido por Carlos Vinícius e deu volume de jogo. Faltou o gol. Aos 39 minutos do segundo tempo, foi substituído por Cuéllar. NOTA 8,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Foto: Lucas Uebel/Grêmio
ALYSSON - Se lesionou ainda no primeiro tempo e saiu para a entrada de PavÃ³n, aos 28 minutos. SEM NOTA - Foto: Lucas Uebel/GrÃªmio
Foto: Lucas Uebel/GrÃªmio
Continua após a Publicidade
AMUZU - Foi uma boa opção pelo lado esquerdo e deu assistência para o gol de Carlos Vinícius. Aos 21 minutos do segundo tempo, saiu para a entrada de Cristaldo. NOTA 8,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Foto: Lucas Uebel/Grêmio
CARLOS VINÍCIUS - Retornou ao time e foi o nome do jogo. Oportunista ao desviar uma finalização de Amuzu, que acabou virando assistência, e converteu o pênalti na segunda etapa para confirmar a vitória. Aos 21 minutos do segundo tempo, saiu para a entrada de Cristian Olivera. NOTA 9,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Foto: Lucas Uebel/Grêmio
PAVÓN - Substituiu Alysson, lesionado, aos 28 minutos do primeiro tempo e foi importante no volume ofensivo da equipe. NOTA 7,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Continua após a Publicidade
CRISTALDO - Entrou aos 21 minutos do segundo tempo, na vaga de Amuzu, e ajudou a manter o ritmo ofensivo da equipe. NOTA 6,5 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Foto: Lucas Uebel/Grêmio
CRISTIAN OLIVEIRA - Entrou aos 21 minutos do segundo tempo, na vaga de Carlos Vinícius, mas perdeu uma boa oportunidade. NOTA 5,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Foto: Lucas Uebel/Grêmio
GUSTAVO MARTINS - Substituiu Arthur aos 39 minutos do segundo tempo. SEM NOTA - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Continua após a Publicidade
CUÉLLAR - Substituiu Edenilson aos 39 minutos do segundo tempo. SEM NOTA - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Foto: Lucas Uebel/Grêmio
TÉC: MANO MENEZES - O time dominou o São Paulo e saiu de campo sem sofrer gols após seis partidas. As alterações foram pontuais e mantiveram a equipe em bom nível. Boa partida do Tricolor. NOTA 7,5 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Foto: Lucas Uebel/Grêmio