Atuações do Fluminense contra o Juventude: Thiago Silva salva no fim

FÁBIO - Foi pouco explorado ao longo do duelo e seguro no momento que acionado. Na primeira etapa, fez importante defesa em chute de Mandaca. NOTA 6.0
SAMUEL XAVIER - Pouco participativo na saída de bola com o time concentrando as ações pelo outro lado. Errou marcação na defesa em lance que quase virou gol do Juventude. NOTA 4.5
THIAGO SILVA - Parecia incomodado com a falta de movimentação dos companheiros. Se lançou ao ataque no fim do jogo. Quase marcou em um chute aos 39 do segundo tempo. Em seguida, salvou o time com um gol de voleio no último minuto. NOTA 7.0
RENÊ - Pouco acionado, não contribuiu tanto no ataque e ainda errou dois passes no primeiro tempo. Não teve tantas dificuldades defensivas. NOTA 4.5
MARTINELLI - NÃ£o esteve em seu melhor dia. Pressionado muitas vezes na saÃda, prendeu demais a bola em algumas situaÃ§Ãµes que viraram lances de perigo para o rival. NOTA 5.0
HÉRCULES - Também sem inspiração. Errou passes longos, se enrolou na saída e não conseguiu iniciar bem as jogadas. Deu um chute perigoso no segundo tempo. NOTA 5.0
LIMA - Assumiu o lugar de Acosta e não conseguiu fazer a função do argentino. Muito apagado e pouco contribuiu para ajudar o ataque. NOTA 4.0
SERNA - De volta da seleção colombiana, o atacante não esteve nos melhores dias. Não conseguiu explorar o melhor de sua características. No 1° tempo atuou pelo lado esquerdo e na etapa final pelo lado direito. No entanto, muito abaixo. NOTA 5.0
CANOBBIO - Foi bastante acionado no 1Â° tempo, mas os lances nÃ£o tiveram conclusÃµes. NOTA 6.0
JOHN KENNEDY - Foi o que mais buscou o gol. Mostrou vontade, ajudou na marcação e teve duas chances logo quando entrou. Parece bem animado. NOTA 6.5
GABRIEL FUENTES - Entrou para dar mais ofensividade do lado esquerdo e conseguiu. Participou de uma das melhores chances do Fluminense no segundo tempo.NOTA 6.0
RIQUELME FELIPE - Errou quase todas as jogadas que tentou, até que no último minuto deu assistência para o gol heroico de Thiago Silva. NOTA 6.0
SOTELDO - Entrou nos minutos finais e não teve tempo para ser avaliado. SEM NOTA.
EVERALDO - Entrou nos minutos e pouco fez em campo. SEM NOTA.
TÃ?C. LUIS ZUBELDÃA - O time entrou em campo em uma rotaÃ§Ã£o muito abaixo do que o tamanho do jogo pedia. NÃ£o conseguia sair de trÃ¡s, insistiu em bolas longas mal feitas e nÃ£o teve controle algum do meio-campo. Foi a pior partida sob o comando do argentino. NOTA 4.5
JUVENTUDE - Apesar da vitória, o Juventude conseguiu incomodar o Fluminense e poderia sair com resultado positivo. No entanto, uma desatenção do goleiro Jandrei fez o time perder o jogo. A equipe segue na briga contra o rebaixamento. NOTA 5.5
