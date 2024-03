31 de março de 1964: há 60 anos começava a ditadura militar

Há exatos 60 anos o Brasil começava a viver um dos períodos mais obscuros de sua história recente: o regime militar. A partir dali pelos próximos 20 anos, a política brasileira ficou marcada pela repressão. Foram os chamados "anos de chumbo".

A jovem Brasília, à época apenas com quatro anos, foi testemunha da decadência da democracia, tão bem representada pela Praça dos Três Poderes. Mas, antes da destituição de Jango e a posse do general Castelo Branco como primeiro presidente militar, a derrota da democracia começou alguns anos antes, com a renúncia de Jânio Quadros, o primeiro a tomar posse na jovem Brasília.

Enfrentando uma crise política e econômica, Jânio Quadros acreditou que o Congresso não aceitaria sua renúncia e ele poderia dar um autogolpe. Não poderia estar mais enganado. Anos mais tarde, ele admitiu em uma rara declaração que a renúncia foi "o maior erro" que cometeu.

Jango assumiu o poder, mas sem forças, com um país dividido e afundado em crises. Defendeu as reformas de base até o fim, mas com o fantasma do comunismo assolando o país, a pressão dos Estados Unidos e sem o apoio das principais lideranças, Jango caiu.

O Correio preparou uma linha do tempo com os principais acontecimentos que antecederam a tomada do poder pelos militares. Confira:



A matéria foi feita com informações do Centro de Documentação do Correio Braziliense.