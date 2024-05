É falso que Luciano Hang tenha mais aeronaves atuando no RS do que a Força Aérea Brasileira

Não é verdade que o empresário Luciano Hang tenha frota de aeronaves igual ou superior à Força Aérea Brasileira (FAB) atuando no Rio Grande do Sul - (crédito: Reprodução/Comprova)

Investigado por: A Gazeta e Correio Braziliense.

Enganoso: Não é verdade que o empresário Luciano Hang, das lojas Havan, tenha mais aeronaves atuando no Rio Grande do Sul que a Força Aérea Brasileira como alega um vídeo publicado no TikTok e no X. Desde 2 de maio, dois helicópteros do empresário atuam no resgate de vítimas nas regiões atingidas. A FAB iniciou as operações em 30 de abril, por meio da Operação Taquari II, com 12 embarcações, 5 helicópteros e 45 viaturas.

Conteúdo investigado: Um vídeo publicado no TikTok com imagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do empresário Luciano Hang, das lojas Havan, e do coach Pablo Marçal usa imagem de um tuíte com a alegação de que “Neste momento, Luciano Hang tem o mesmo número de helicópteros que a FAB ajudando no RS”. A acusação no X foi feita em 4 de maio pelo ex-deputado estadual pelo Partido Novo em Santa Catarina Bruno Souza.

Onde foi publicado: TikTok e X.

Conclusão do Comprova: Não é verdade que o empresário Luciano Hang tenha frota de aeronaves igual ou superior à Força Aérea Brasileira (FAB) atuando no Rio Grande do Sul. O post publicado no dia 4 de maio diz que o dono das lojas Havan disponibilizou dois helicópteros, que atuam no resgate de vítimas desde o dia 2 de maio no estado. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, nesta mesma data, a FAB atuava com nove aeronaves empregadas por meio da Operação Taquari II.

A FAB destaca que disponibilizou, até a última atualização, feita em 6 de maio, 12 aeronaves e 90 viaturas para a operação. A ação envolve mais de 1,3 mil militares da Força Aérea e registrou 100h20min de voo desde o início, com 405 pessoas e oito animais de estimação resgatados. No total, a Operação Taquari II, que conta também com Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Receita Federal, tem 42 aeronaves atuando no estado.

Desde o início, a ação do governo tem mais veículos em operação do que Hang. Na noite de 30 de abril, 626 militares, 12 embarcações, 5 helicópteros e 45 viaturas já estavam atuando no local, segundo boletim do Ministério da Defesa.

Ao Comprova, a Havan confirmou que conta com duas aeronaves envolvidas nas ações de resgate. Até a manhã de 6 de maio, foram realizados mais de 300 pousos e decolagens, sendo transportados 23 pacientes para hemodiálise e 12 médicos para atendimentos. Os helicópteros também já transportaram alimentos e água, e deram apoio no transporte de tropas da polícia e dos bombeiros.

Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 6 de maio, o post no TikTok tinha mais de 518 mil curtidas, 34,8 mil compartilhamentos e 9,8 mil comentários. Já a publicação no Twitter alcançava 664,5 mil visualizações, 24 mil curtidas, 4 mil compartilhamentos e 508 comentários.

Fontes que consultamos: Procuramos por publicações do governo federal que mostram a quantidade de aeronaves usadas no Rio Grande do Sul desde o início das operações de resgate e apoio às vítimas. Também entramos em contato com a Havan e com a FAB.

Postagem tira notícia de resgate de contexto

Uma publicação do ex-deputado estadual pelo Partido Novo Bruno Souza, de Santa Catarina, feita em 4 de maio, utiliza print retirado do Terra para afirmar que a FAB havia disponibilizado apenas duas aeronaves até o momento, mesmo número que Luciano Hang.

A captura é de uma matéria publicada em 1º de maio sobre resgates a vítimas das enchentes. Os dois helicópteros citados na reportagem atuaram no resgate de uma família na região da Candelária. O texto, no entanto, fala especificamente sobre resgates, e não indica outros veículos da Força Aérea empregados nos esforços para evacuações aeromédicas, distribuição de água, alimentos e donativos e auxílio na recuperação da infraestrutura danificada, funções previstas também na Operação Taquari II.

Em 4 de maio, data em que o conteúdo enganoso foi publicado, a FAB contava com nove aeronaves, 98 embarcações e 70 viaturas atuando no estado, mobilizando 936 militares.

Entramos em contato com o ex-deputado catarinense Bruno Souza, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: A tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul tem sido alvo frequente de desinformação e veículos como o Estadão e o UOL já comprovaram ser falsa a alegação de que Luciano Hang tenha enviado mais helicópteros que a FAB. O Comprova também já desmentiu outras publicações relacionadas às Forças Armadas, como a que disse que alimentos doados pelo MST e transportados pela FAB teriam sido destinados ao Hamas e a que afirmou que o Exército fechou a entrada do país pelo mar.