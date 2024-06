Post engana ao afirmar que Lula foi afastado de líder em foto oficial do G7

Publicação engana ao dizer que Lula (PT) subiu de penetra no local onde era realizada a foto oficial da cúpula do G7 - (crédito: Reprodução/Comprova)

Enganoso: Publicação engana ao dizer que segurança mandou Lula (PT) se afastar de homem, que seria um rei, no momento da foto com líderes mundiais convidados do G7, na Itália. O homem que interagiu com o petista é o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga. E ele mostrava a posição determinada para Lula para a captação da imagem das autoridades. Já o homem apontado como rei é Mohammed bin Zayed Al Nahya. Na verdade, ele é um sheik e também presidente dos Emirados Árabes.

Conteúdo investigado: Trecho de vídeo que mostra diversos líderes mundiais se posicionando para a foto do G7, na Itália, acompanhado da palavra “Vergonha” e do texto “Lula subiu de penetra e o segurança do rei mandou se afastar e descer o degrau. E, saiu”.

Onde foi publicado: TikTok.

Conclusão do Comprova: Publicação engana ao dizer que Lula (PT) subiu de penetra no local onde era realizada a foto oficial da cúpula do G7 e que o segurança de um rei teria mandado o presidente se afastar e descer da área destinada aos convidados do evento.

O post contém um trecho de um vídeo no qual mostra líderes mundiais se preparando para a foto oficial com os convidados da cúpula. É possível ver que Lula se aproxima do grupo e um homem de turbante vermelho aponta para o chão, orientando o presidente.

Na versão da publicação enganosa, seria uma ordem para que Lula se afastasse do homem de turbante branco, que seria um rei, e deixasse o local, o que não é verdade.

O Estadão e a Reuters também checaram o post e identificaram que o homem que aparece interagindo com o brasileiro era o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, e não um segurança do evento. Já o homem de turbante branco é o sheik e presidente dos Emirados Árabes, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e não um rei.

O vídeo completo da movimentação das autoridades mostra que Ajay Banga estava indicando o local determinado para o presidente brasileiro se posicionar para tirar uma foto com os demais participantes do evento. É possível ver que há indicações no chão para a posição de cada líder mundial.

Ao contrário do que alega a publicação, Lula posou para a foto com os demais convidados para o G7 e ficou, inclusive, ao lado do presidente dos Emirados Árabes.

Lula foi convidado pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, para a reunião do G7, ocorrida em Borgo Egnazia, na região de Puglia, no sul da Itália. Foi a 8ª vez que o petista participou da cúpula como convidado, seis vezes nos seus dois primeiros governos e uma em 2023, no primeiro ano do terceiro mandato.

Na edição de 2024, o presidente participou de reuniões com Giorgia Meloni; com a representante da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen; com o premiê da Índia, Narendra Modi; com o presidente da Turquia, Recep Erdoan; com o presidente da França, Emmanuel Macron; além de ter um encontro com o Papa Francisco e com o chanceler alemão, Olaf Scholz.

O autor do post enganoso não permite o envio de mensagens, por esta razão, não foi possível contactá-lo.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 24 de junho, a publicação tinha mais de 910,3 mil visualizações, 37,6 mil curtidas e mais de 8,1 mil comentários.

