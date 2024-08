É falso que Rebeca Andrade tenha se recusado a tirar foto com Janja e Lula em Paris

Investigado por: O Dia e Metrópoles.

Falso: Post mente ao afirmar que a ginasta Rebeca Andrade teria se recusado a tirar foto com o presidente Lula e a primeira-dama, Janja, sugerindo que a recusa teria acontecido na Olimpíada em Paris. Lula não foi ao evento e Janja não se encontrou com a campeã nos dias de Jogos. Além disso, a ginasta já tirou fotos com o casal em dezembro do ano passado, após os Jogos Pan-Americanos de Santiago.

Conteúdo investigado:Publicação com fotografia de ginasta segurando a bandeira do Brasil e texto dizendo “palmas para Rebeca Andrade que se recusou a tirar foto com Lula e Janja! Parabéns Rebeca Andrade”. O vídeo inclui uma trilha sonora de risada.

Onde foi publicado: TikTok e Instagram.

Conclusão do Comprova: É falso que a ginasta Rebeca Andrade tenha se recusado a tirar foto com o presidente Lula (PT) e a primeira-dama Janja da Silva, durante a Olimpíada de Paris, diferentemente do que induz a acreditar uma publicação divulgada por políticos em redes sociais. A atleta, inclusive, tirou foto com o casal após competir nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, entre outubro e novembro de 2023.

Lula não esteve em Paris durante a Olimpíada, como mostra a agenda oficial do Presidente da República.Janja esteve na capital francesa entre os dias 25 e 29 de julho. A primeira-dama, no entanto, cumpriu agendas que não contaram com a presença de Rebeca.

O Comprova contatou a assessoria da ginasta, que afirmou não ter acontecido um encontro entre as duas. “Rebeca estava concentrada na Vila e saía apenas para as competições. Sobre eventos, Rebeca esteve apenas na semifinal do vôlei com outros atletas”, diz o comunicado.

Após a atleta conquistar a medalha de ouro no solo, Lula e Janja publicaram fotos com Rebeca. As imagens foram tiradas há cerca de oito meses, quando o presidente recebeu no Palácio do Planalto medalhistas brasileiros dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de Santiago, em 2023.

Procurada, a assessoria da Presidência da República afirmou que não houve recusa por parte da Rebeca. Além disso, destacou o encontro da atleta com Lula no Palácio do Planalto e ressaltou que a história de vida da ginasta foi registrada em uma campanha divulgada pelo Governo Federal em dezembro de 2023.

“Claramente a informação é falsa. Não houve qualquer recusa da atleta em ser fotografada com o presidente. Importante informar que a ginasta teve a história pessoal registrada em uma das peças da campanha de fim de ano do governo federal, que foi ao ar em dezembro de 2023. Vale acrescentar que a atleta também se reuniu com o presidente Lula em dezembro passado, no Palácio do Planalto. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República repudia a divulgação de boatos falsos para fins políticos”, escreveu a assessoria.

O Comprova não encontrou publicações ou pronunciamentos de Rebeca a favor de nenhum político. Em novembro de 2022, a ginasta foi às redes sociais para se justificar sobre curtidas que havia dado em publicações contrárias ao presidente Lula. Ela afirmou que não viu os conteúdos dos posts e acabou curtindo “sem querer”.

“Pessoal, acabei de ver alguns comentários sobre postagens que eu curti no Instagram nas últimas semanas, e vim aqui explicar a situação. Prezo muito pelos meus princípios e pelo que acredito como mulher preta, mulher cidadã. Curti algumas postagens sem que tivesse sequer visto os conteúdos, como pode acontecer com todo mundo. Peço desculpas, sim, pela interpretação errada, pelo mal-estar que isso gerou, especialmente em um momento tão importante e feliz da minha vida. Tenham certeza de que foi um erro, curti as postagens sem ver o conteúdo. Obrigado pelo ‘puxão de orelhas’. Vou ficar muito mais atenta”, publicou.

O Comprova fez contato com o autor da postagem, que afirmou ter retirado a informação do X do deputado federal Ricardo Salles (PL). Contatamos, então, a assessoria do político, que não deu retorno até a publicação deste texto.

Na publicação no X, que teve mais de 193 mil visualizações, Salles afirma que Rebeca teria se recusado a tirar “foto promocional” com Janja e Lula.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 13 de agosto, a publicação no TikTok contava com mais de 61,7 mil visualizações, 8,9 mil curtidas e mais de 2 mil comentários. No Instagram, a publicação recebeu 387 curtidas e 64 comentários.

Fontes que consultamos: Agenda do Presidente da República, Secom (Secretaria de Comunicação Social) e assessoria de imprensa da primeira-dama, bem como as redes sociais de Janja e Lula, além de reportagens de veículos brasileiros e matérias do Planalto.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: O Comprova verificou outras publicações envolvendo atletas olímpicos e políticos. Em uma delas, o projeto concluiu que um post engana ao afirmar que a judoca Bia Souza, medalhista de ouro em Paris, tirou foto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em outra, a equipe verificou que Rebeca Andrade não utilizou uma música com homenagem a Bolsonaro durante uma de suas apresentações.