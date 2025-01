Imagem de Trump ao lado de cadeira com nome de Bolsonaro foi criada com IA

Uma imagem que viralizou do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao lado de uma cadeira vazia com o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro foi criada por inteligência artificial. - (crédito: Reprodução/Comprova)

Investigado por: Folha de S.Paulo, Terra e Agência Tatu.

Falso: Uma imagem que viralizou do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao lado de uma cadeira vazia com o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro foi criada por inteligência artificial. A reportagem fez uma busca reversa do conteúdo e encontrou um post com a mesma imagem em que aparece a marca d 'água do Grok, ferramenta de inteligência artificial do X.

Conteúdo investigado: Post mostra uma imagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sentado ao lado de uma cadeira vazia com o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Trump posa ao lado de cadeira vazia com o nome de Bolsonaro”, diz texto inserido acima da imagem.

Onde foi publicado: Instagram.

Conclusão do Comprova: É falsa a foto de Donald Trump ao lado de uma cadeira vazia com o nome de Bolsonaro. O resultado de uma busca reversa da imagem, que permite encontrar outras imagens semelhantes, trouxe outro post em que é possível ver, no canto inferior direito, a marca d´água do Grok, ferramenta de inteligência artificial do X que cria imagens sintéticas a partir de comandos de usuários.

A mão distorcida do presidente recém-eleito e seu rosto mais redondo e jovem são alguns detalhes que evidenciam que a foto não é real, como é possível ver a seguir:

Imagem usada no post verificado pela reportagem tem indícios de uso de inteligência artificial e edição que podem ser observados a olho nu. Créditos: Reprodução/Instagram e Divulgação/Casa Branca.

Post publicado dois dias antes da publicação verificada pelo Comprova e encontrado a partir de busca reversa no Google Imagens; a imagem mostra a marca d´água do Grok. Crédito: Reprodução/Instagram.

Mesmo tendo concluído ser uma imagem gerada por IA, o Comprova fez outras buscas e não há nenhum registro nas redes sociais de Trump, de Bolsonaro ou na imprensa de cena semelhante à do post mentiroso.

A publicação sugere que o registro teria sido feito durante a posse do republicano, já que o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), foi impedido de participar após o Supremo Tribunal Federal (STF) negar devolução do seu passaporte.

A reportagem tentou contatar o autor do post, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. A publicação teve mais de 8 mil visualizações e 16 mil curtidas até 22 de janeiro.

Fontes que consultamos: Buscas reversas no Google Imagens e pesquisas no Google.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: A Agência Lupa e a Reuters também concluíram que a imagem é falsa. Ainda sobre Trump, o Comprova já verificou, por exemplo, que perfil de humor engana ao comparar posses de Trump e Lula (PT) usando fotos de outros eventos e que vídeo com dublagem falsa engana ao dizer que Trump enviou mensagem para Bolsonaro.