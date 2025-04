Como identificar e se proteger do golpe da caçamba

Golpes virtuais: Golpes virtuais utilizam diversas táticas para chamar a atenção de suas vítimas, frequentemente explorando a urgência, fazendo ofertas tentadoras, propagando informações falsas ou se fazendo passar por entidades conhecidas. O Comprova analisou 11 dos golpes digitais mais comuns. Entenda como golpistas abordam suas vítimas pela internet ou pelo celular, conheça as táticas que utilizam para chamar a sua atenção e saiba como você pode se proteger dessas armadilhas.

Golpe da caçamba

Como os golpistas abordam as pessoas: anúncios pagos que prometem o aluguel de caçambas para a coleta de entulhos aparecem nas primeiras páginas de pesquisas em grandes buscadores, como Google e Bing. Quando a pessoa faz a busca, ela é redirecionada para um site, encontra um contato de WhatsApp e começa a conversar com a suposta empresa prestadora do serviço. Os golpistas oferecem um preço abaixo do praticado no mercado e, assim que o cliente realiza a transação via Pix de forma antecipada, o serviço não é entregue e o contato da “empresa” desaparece.

Que táticas eles usam para chamar a atenção: os golpistas prometem preços “tentadores”, bem abaixo do praticado no mercado, a fim de persuadir a vítima.

Qual é o objetivo do golpe: investir em anúncios pagos com a finalidade de tirar dinheiro das vítimas.

Como se proteger: você pode pesquisar o CNPJ da suposta empresa no site da Receita Federal e consultar o número de telefone presente no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. Outra maneira de se proteger é solicitar uma Nota Fiscal (NF) antes de realizar a transação via Pix. Caso enviem a NF, é possível conferir se os dados contidos no documento batem com as informações disponíveis no site da Receita Federal. Além disso, é importante sempre desconfiar de preços muito “tentadores”.

A quem denunciar: é importante acumular provas do golpe, como prints das conversas e registro do número de telefone utilizado. Todos esses dados devem ser reunidos e incluídos no Boletim de Ocorrência, que deve ser registrado junto à Polícia Civil.

Fontes que consultamos: Para esta checagem, o Comprova conversou com o especialista em segurança digital Paulo Trindade, Onsite Security Services Manager da ISH Tecnologia, utilizou dados do Banco Central e também consultou sites da Febraban, Banco Itaú, Idec, Correios e Serasa.

Desconfiou que é golpe? O Comprova pode ajudar a verificar: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, eleições e possíveis golpes digitais e abre verificações para os conteúdos duvidosos que mais viralizam. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Para se aprofundar mais: Parceiro do Comprova, o Estadão Verifica publicou uma matéria mostrando como criminosos usam inteligência artificial para manipular vídeos de pequenos influenciadores e aplicar golpes nas redes sociais; o UOL Confere mostrou ser falsa a mensagem que falava sobre um sorteio conjunto para prêmios da Claro e da Vivo; a AFP Checamos mostrou que era falso um site que prometia consultar valores a receber usando uma cópia do portal do governo. A Agência Lupa criou um site que mapeia golpes digitais e orienta vítimas de fraudes.

