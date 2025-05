Posts mentem que malas com dinheiro foram apreendidas com Janja em Moscou

Investigado por: Estadão, Correio Braziliense e UOL.

Falso: Posts mentem ao afirmar que malas com dinheiro proveniente do esquema no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) teriam sido apreendidas com a primeira-dama, Rosângela da Silva, Janja, no aeroporto de Moscou. As imagens utilizadas por vídeo com desinformação são de uma ação da Polícia Federal na Paraíba em 2023.

Conteúdo investigado: Postagens apontam que a primeira-dama Rosângela da Silva teria sido barrada em aeroporto na Rússia com 200 malas contendo cédulas de dinheiro. Segundo as publicações, o dinheiro teria origem em desvios e fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Onde foi publicado: TikTok, Instagram e X.

Conclusão do Comprova: São falsas as publicações nas redes sociais que alegam que a primeira-dama, Rosângela da Silva, Janja, teria sido barrada em Moscou carregando malas de dinheiro. Ela viajou para a capital russa a convite do governo local, chegando quatro dias antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para cumprir uma agenda que teve foco nas áreas de educação e cultura, tendo em vista “importantes acordos de cooperação” entre Brasil e Rússia nesses segmentos, destacou o governo federal.

Por meio de uma busca reversa, o Comprova identificou que as imagens de mala de dinheiro que circulam no vídeo com a alegação falsa de apreensão em Moscou se referem, na verdade, a uma ação da Polícia Federal em fevereiro de 2023 na Paraíba (Política da Paraíba e Jornal da Paraíba).

Não há qualquer registro, em veículos de imprensa brasileiros ou internacionais, sobre um suposto escândalo envolvendo malas de dinheiro. Caso tal incidente tivesse ocorrido, dada a posição pública da primeira-dama, seria amplamente noticiado em escala global.

Em nota, a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República negou as alegações. Segundo o órgão, Janja viajou em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) “dentro dos trâmites legais e com total transparência” e não houve qualquer incidente relacionado à bagagem. “Rejeitamos categoricamente a invenção absurda de que teria sido levada uma ‘elevada quantidade de malas’, bem como qualquer menção a incidentes com a bagagem — nada disso ocorreu, nem foi registrado por qualquer autoridade responsável”, afirmou a Secom.

A secretaria lamentou ainda que alguns “agentes escolham disseminar informações distorcidas para confundir e manipular a opinião pública”, em vez de se pautarem pela verdade.

Para o Comprova, falso é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Algumas das postagens somavam 400 mil visualizações e 4 mil compartilhamentos no X, 28,3 mil curtidas no Instagram, 12 mil compartilhamentos no TikTok e 140 mil visualizações no YouTube.

Fontes que consultamos: O Comprova buscou informações na imprensa brasileira sobre a viagem da comitiva do presidente e da primeira-dama a Moscou. Também foram consultados alguns sites da imprensa russa, como a agência Tass. O Comprova ainda fez consultas no site do governo federal e nas agendas oficiais de Janja e Lula, e contatou a Secom.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: O Estadão Verifica, UOL Confere e Aos Fatos também concluíram que são falsas as alegações verificadas nesta checagem. Em relação a publicações sobre as fraudes no INSS, o Comprova também mostrou que Lula não derrubou lei de combate a fraudes no INSS e que vídeo mente ao dizer que PF encontrou dinheiro do INSS em quarto secreto do presidente.

Notas da comunidade: As postagens no X não continham “notas da comunidade” até a publicação desta verificação.