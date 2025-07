Vídeo distorce informações sobre benefícios sociais recebidos por moradores de Niterói

Política: Homem afirma receber mais de R$ 2 mil sem trabalhar, mas dados oficiais desmentem os valores e as condições citadas no vídeo compartilhado por influenciadora no Instagram.

Um vídeo compartilhado por uma influenciadora no Instagram contém informações distorcidas sobre benefícios sociais. O homem que aparece nas imagens afirma receber R$ 2.100 mensais, resultado da soma entre benefícios federais e municipais de Niterói (RJ), sem trabalhar. Ele alega, ainda, ter recebido uma casa do Minha Casa Minha Vida. O Comprova identificou que as informações são imprecisas, os programas mencionados não correspondem aos montantes declarados e algumas das alegações sequer se aplicam ao contexto atual.

O vídeo utilizado pela influenciadora está recortado e mostra apenas o homem que narra os benefícios supostamente recebidos, mas há registros de outras páginas que divulgaram o mesmo conteúdo. A partir de uma busca reversa, o Comprova identificou como publicação mais antiga uma feita em setembro de 2020 por um delegado da Polícia Civil que concorreu a deputado estadual em 2018 e chegou a ser pré-candidato a prefeito de Niterói naquele ano pelo Mobilização Nacional (MOBILIZA), na época Partido Mobilização Nacional (PMN).

As imagens mostram outros moradores e servidores com o uniforme do projeto “Segurança Presente” utilizando máscaras, o que remete ao período da pandemia de covid-19. O Comprova fez contato com o dono da página, que informou apenas ter divulgado o vídeo após recebê-lo, sem informações sobre o autor ou sobre quem seria o homem que fez o relato nas imagens.

Os programas aos quais o homem do vídeo se refere estão no âmbito municipal e federal. O primeiro citado por ele é o Programa Aluguel Social, da prefeitura de Niterói. Segundo ele, o valor recebido é de R$ 1.002. O valor atual do auxílio é de R$ 400.

Outra iniciativa municipal é citada pelo homem quando ele diz que “todo mundo que é registrado aqui em Niterói ganha o cartão” no valor de R$ 500. A fala pode se referir ao cartão Moeda Arariboia, que tem valor fixado em R$ 460 em 2025. Para ter direito ao cartão, é necessário ser residente no município, estar cadastrado no CadÚnico e ter renda per capita inferior a R$ 218.

No vídeo, o rapaz afirma ainda que recebe R$ 600 “de auxílio”, mas não entra em detalhes nem explica o nome do benefício em questão. Por se referir ao período da pandemia, uma das hipóteses é que o homem se refira ao Auxílio Emergencial, que pagou R$ 600 durante cinco meses. Na época, o valor do Bolsa Família era de R$ 214,60. Os benefícios não eram cumulativos, o beneficiário que já estivesse cadastrado no Bolsa Família recebia o que fosse mais vantajoso dos dois.

Além dos valores, que somam R$ 2.100, o homem no vídeo alega que “ganhou” uma casa do Minha Casa, Minha Vida. O programa, no entanto, prevê o financiamento de moradias por pessoas de baixa renda, não o ganho de residências.

O Comprova questionou a Secretaria de Assistência Social de Niterói sobre a identificação do homem que aparece no vídeo e a veracidade das informações narradas. Em resposta, a pasta informou que, em razão da falta de identificação do autor do relato, divulgado há mais de três anos, não é possível apurar se o que está sendo narrado é verdadeiro.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

A criadora do post chama-se Maria Fernanda Schmidt Baccelli, possui 569 mil seguidores no Instagram, rede social em que publica seus conteúdos e diz que é graduanda do curso de Direito. Na descrição do perfil, a influenciadora diz que expõe “inconformidades” e reafirma “valores para conservar a moral”.

Em sua conta, Schmidt costuma abordar temas sociais, jurídicos e políticos. O perfil é crítico a políticos de esquerda e ao ministro Alexandre de Moraes. O post investigado alcançou 506 mil curtidas até o momento em que esta verificação foi publicada. O Comprova entrou em contato com a influenciadora, mas não obteve resposta até a publicação desta verificação.

Por que as pessoas podem ter acreditado

A publicação utiliza diversas táticas de persuasão para reforçar uma narrativa crítica ao Estado e à política de assistência social. A principal estratégia é o apelo emocional, com falas que despertam indignação ao sugerir que pessoas recebem benefícios injustamente e “sem fazer nada”.

Na descrição do vídeo, a influenciadora escreveu: “Homem ganha mais de R$ 2.000 em auxílios em Niterói. Você acha que isso é sustentável a médio/longo prazo?”, reforçando o tom alarmista e incentivando o público a questionar a viabilidade das políticas públicas.

Há também uso de generalizações, como “o governo apoia a vagabundagem”, que simplificam questões complexas e reforçam estigmas sociais. A criadora faz perguntas retóricas para induzir conclusões e fortalecer sua posição, além de utilizar comparações com pequenos empreendedores para criar um antagonismo entre quem “trabalha e paga impostos” e quem “vive de benefício”.

Essas táticas, combinadas, têm o objetivo de provocar revolta, legitimar um discurso ideológico e gerar engajamento nas redes.

Programas de Niterói

O Comprova buscou informações sobre os benefícios e comparou os valores reais dos programas com os citados pelo homem.

Desde 2007, há o Programa Aluguel Social criado pela Prefeitura de Niterói. Esse programa integra tanto a Política Municipal de Assistência Social quanto a Política Municipal de Habitação. De acordo com a legislação que o institui, ele “foi desenvolvido para oferecer suporte a intervenções urbanas emergenciais de relevante interesse público”. O valor do auxílio é de R$ 400, não de R$ 1.002, como é dito no vídeo. Além disso, há o Programa Aluguel Universitário, aprovado pela Câmara Municipal, que prevê auxílio financeiro de R$ 700 para estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF) e de instituições privadas que residam no Centro de Niterói. O benefício é destinado a alunos com renda familiar de até três salários mínimos e tem duração inicial de um ano, com possibilidade de renovação até a conclusão do curso.

Por último, o homem cita que recebe um benefício de “cartão” de R$ 500, alegando que “todo mundo que é registrado aqui em Niterói ganha o cartão”. A Prefeitura de Niterói disponibiliza o cartão Moeda Arariboia para famílias que recebem o auxílio do Benefício de Prestação Continuada (BPC), do governo federal. Estão incluídos no benefício mães de crianças atípicas, pessoas com deficiência e idosos de baixa renda que estão inscritos no CadÚnico. O valor mensal médio de R$ 460,00, que pode chegar a R$ 868,00 para famílias compostas por seis integrantes.

Benefícios federais

No vídeo, o rapaz afirma ainda que recebe R$ 600 de auxílio, mas não entra em detalhes nem explica o nome do benefício. A publicação mais antiga do vídeo foi postada em setembro de 2020. Na época, era pago o Auxílio Emergencial, programa criado ainda no governo de Jair Bolsonaro (PL) voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade durante a pandemia de covid-19. O auxílio começou em abril de 2020 e pagou cinco parcelas de R$ 600, além de adicional que foi pago em até quatro parcelas de R$ 300 até 31 de dezembro de 2020.

O Bolsa Família, que hoje tem piso de R$ 600, pagava R$ 214,60 em 2020. O valor atual foi instituído em 2023 e funciona como um patamar mínimo garantido por meio do Benefício Complementar, pago às famílias cuja soma dos valores do Benefício de Renda de Cidadania — de R$ 142,00 por integrante — e de outros benefícios elegíveis seja inferior a esse valor.

Por último, o homem do vídeo afirma que teria ganhado uma casa pelo Minha Casa, Minha Vida. O programa é coordenado pela Caixa Econômica Federal, no entanto, atua no financiamento de residências, não na entrega de moradias gratuitas, como sugere o vídeo.

Além disso, o programa não estava vigente na época em que o vídeo foi gravado. Em agosto de 2020, o governo Bolsonaro extinguiu o Minha Casa, Minha Vida e o substituiu pelo Casa Verde e Amarela. O programa criado por Lula em 2009 só entrou em vigor novamente em 2023.

O Comprova consultou os documentos dos programas Aluguel Social e Aluguel Universitário de Niterói, Bolsa Família, além de uma publicação da Prefeitura de Niterói sobre a entrega dos novos cartões da Moeda Arariboia. Também foi feito contato com a Prefeitura de Niterói para esclarecer as condições de acesso para recebimento dos benefícios mencionados no vídeo.

