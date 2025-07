Governo Lula tenta resolver impasse na justiça para concluir ponte entre Tocantins e Pará

Ao contrário do que alega uma postagem no Instagram, a obra da ponte sobre o Rio Araguaia, que liga os municípios de São Geraldo do Araguaia (PA) e Xambioá (TO), não está parada há três anos, período que marca a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo vídeo narrado supostamente por um morador da região, o governo de Jair Bolsonaro (PL) teria construído a ponte e deixado apenas as “cabeceiras” para conclusão no governo atual, o que também não é verdade.

Notícia do governo federal em 8 de agosto de 2022, ainda no mandato de Bolsonaro, portanto, afirma que as obras da ponte estavam 70% concluídas. Na imagem publicada à época pelo próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), é possível ver que a parte central da ponte apresenta apenas os pilares de sustentação, sem a pista.

Outra publicação do governo federal, de dezembro de 2022, cita que foram concluídos 100% da infraestrutura em lâmina d´água — estrutura que fica abaixo do nível da água — , 93,93% dos pilares e travessas e 84,73% do trecho convencional executado, mas também não aponta quanto do empreendimento foi executado no total.

Em 2024, o DNIT anunciou que a ponte estava 99,16% construída. Embora pessoas e veículos possam subir na estrutura a partir de Xambioá — alguns vídeos, inclusive, mostram habitantes do município tocantinense utilizando a ponte para caminhadas —, não é possível ir de uma cidade para a outra, pois ainda faltam os acessos à ponte no município paraense. Segundo texto publicado pela Secretaria de Comunicação (Secom), também em 2024, o empreendimento, que contempla a estrutura e os acessos, estava 87,2% concluído.

O Comprova buscou imagens de 2022 e 2025 no Google Street View e registros de satélite no navegador Copernicus, plataforma da União Europeia que monitora o planeta por meio de imagens de satélite e sensores, para mostrar as mudanças na obra.