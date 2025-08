Filhos de Barroso não foram deportados dos EUA nem estão foragidos em consulado

Posts mentirosos alegam que os dois filhos do ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), teriam sido deportados ou que eles teriam se refugiado no Consulado do Brasil em Nova York - (crédito: Reprodução/Comprova )

Investigado por: Folha de S.Paulo e Jornal do Commercio.

Política: Posts com desinformação começaram a circular após Estados Unidos anunciarem cancelamento de vistos de ministros do STF.

Poucos dias após a viralização de posts mentirosos dizendo que a filha de Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), seria deportada dos Estados Unidos, perfis disseminaram no X outro boato infundado. Agora, espalharam a desinformação de que os dois filhos do magistrado teriam sido deportados ou que eles teriam se refugiado no Consulado do Brasil em Nova York.

Barroso tem dois filhos, Luna e Bernardo van Brussel Barroso, e, segundo a assessoria de imprensa do STF, os dois não estão nos Estados Unidos. “Não é verdade que os filhos tenham sido deportados ou estejam refugiados”, afirmou o órgão ao Comprova.

O Itamaraty não respondeu ao email do Comprova sobre voos com brasileiros deportados, mas a reportagem não encontrou registro de casos recentes de aviões vindos dos Estados Unidos.

Luna, a filha mais velha de Barroso, trabalha no escritório Barroso Fontelles, Barcellos, Mendonça Advogados (BFBM), o mesmo no qual seu pai atuou antes de ingressar no Supremo Tribunal Federal, e realiza doutorado em Direito Constitucional na Universidade de São Paulo (USP). No site do escritório, consta que ela trabalha no Rio de Janeiro.

De acordo com as redes sociais de Bernardo, ele ocupa o cargo de diretor associado no banco BTG Pactual, em Miami, nos Estados Unidos. Seu perfil indica que ele trabalha de forma presencial no cargo.

O Comprova tentou contato via email com Luna e com o escritório em que ela trabalha, e também com Bernardo, via e-mail e Linkedin, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

As mentiras envolvendo os filhos de Barroso começaram logo após o governo de Donald Trump anunciar a proibição da entrada de Barroso e outros ministros do STF no país. “Ordenei a revogação dos vistos de (Alexandre de) Moraes e seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato”, escreveu Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, no X em 18 de julho.

Embora os posts com desinformação afirmem que os vistos dos filhos de Barroso teriam sido anulados, o STF disse ao Comprova que “não há informações oficiais sobre cancelamentos de vistos” de Luna e Bernardo.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

Um dos posts virais foi publicado por um perfil com 60,3 mil seguidores. Na descrição da conta, o responsável pela página afirma: “Amo meu país. Lamento vê-lo tão assaltado, saqueado, com uma justiça tão decrépita e uma quadrilha no poder. Sofro pelo meu país e pelo meu povo”.

O titular do perfil não exibe sua imagem e nem seu próprio nome. Ele usa uma foto do ator Alain Delon no filme “Os Aventureiros” e o nome “Tom Riplay” no perfil. Tom Ripley, com “e”, é o personagem interpretado por Delon em outro filme, “O Sol por Testemunha”, uma adaptação do romance “O Talentoso Ripley” de Patricia Highsmith.

O conteúdo do perfil é predominantemente político, com publicações recorrentes de ataques ao presidente Lula (PT) e outras figuras da esquerda brasileira. O chefe do Executivo é frequentemente citado com termos pejorativos, como “anãozinho diplomático”.

Em outra postagem, o autor afirma que pesquisas indicam Lula como o pior presidente da história do Brasil, mas não apresenta qualquer fonte que comprove a informação. O Comprova entrou em contato com o perfil, que afirmou ter sido advertido por um amigo de que a informação era falsa e excluiu a postagem.

Por que as pessoas podem ter acreditado

A publicação utiliza diversas táticas típicas da desinformação para reforçar uma falsa narrativa. Entre elas, destaca-se o uso de linguagem sensacionalista, como a expressão “BREAKING NEWS” e a frase “PERDEU, MANÉ!”, que buscam criar um senso de urgência e atrair atenção imediata.

Além disso, há o uso de insinuações sem provas, como a alegação de que “filhos do ministro Barroso estão entre os deportados”, apresentada sem qualquer evidência ou fonte confiável.

A publicação também recorre a uma tentativa de deslegitimar uma autoridade institucional, no caso o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, explorando o imaginário de “humilhação” de uma figura pública associada ao Judiciário.

Por fim, o uso de imagens impactantes, como a de um avião militar dos Estados Unidos (com a inscrição “USAF”), reforça a ideia de veracidade e dramatiza a narrativa, mesmo que não haja conexão comprovada entre a imagem e os fatos alegados.

Fontes que consultamos: Assessoria de imprensa do STF e reportagens sobre o tema.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: Investigações de UOL Confere, Estadão e O Globo concluíram que a filha de Barroso mora no Brasil e não será deportada dos Estados Unidos. Posts também mentiram ao dizer que ela teria publicado vídeo chorando ao saber que seria deportada, o que foi verificado por Aos Fatos. O ministro é alvo de vários conteúdos de desinformação checados pelo Comprova, como o vídeo usado de forma editada para dizer que ele era contra o PT ou o post mentiroso dizendo que ele teria prometido atuar contra a eleição de Jair Bolsonaro (PL).

Notas da comunidade: A publicação no X não recebeu nenhuma nota de comunidade até o momento desta publicação.