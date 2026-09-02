Vídeo em que Lula diz que povo vai voltar a comer picanha é de 2025 e não tem relação com o cenário atual - (crédito: reprodução/comprova)

Um vídeo fora de contexto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dizendo que “a carne vai baixar, vocês podem ter certeza que vão voltar a comer picanha outra vez, porque a carne vai baixar” viralizou em um perfil no TikTok, com mais de meio milhão de visualizações. O vídeo também foi replicado por outro perfil no Instagram.

Fazendo a busca reversa por meio do Google Imagens, é possível conferir que o conteúdo não é recente. O vídeo publicado em dois perfis, tanto no TikTok como no Instagram, se referem, na verdade, a uma cerimônia realizada no dia 14 de março de 2025, em que Lula entregou 789 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Sorocaba, no interior de São Paulo.

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Na ocasião, o presidente declarou que não conseguia entender por que o ovo estava tão caro nos supermercados e ainda afirmou que a população “vai voltar a comer picanha”. A fala de Lula remete a sua campanha presidencial nas eleições de 2022, quando prometeu “picanha” e “cerveja” ao povo brasileiro. Posteriormente, o presidente disse que a declaração era uma metáfora para a recuperação do poder de compra do brasileiro, e não significava uma promessa literal de “churrasco”.

Essa não é a primeira vez que essa declaração de Lula é tirada de contexto. Em 2022, um vídeo que circulou nas redes sociais foi editado para dar a entender que a picanha citada por Lula era “de soja”. Na gravação original, durante a participação do presidente no podcast Desce a Letra Show, em 24 de outubro daquele ano, Lula afirmou que sua promessa era “recuperar a economia desse país para que o povo possa, sabe, num final de semana eu convocar a família e comer um churrasquinho, tomar uma cerveja”.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

No TikTok, a postagem foi publicada por um usuário no dia 15 de março de 2025, um dia após a cerimônia de entrega das ambulâncias, o vídeo acumulava mais de 340 mil visualizações até a conclusão da investigação do Comprova.

No entanto, o conteúdo também circulou, em 15 de agosto de 2026, em um perfil da plataforma e que acumulava mais de 500 mil visualizações até quinta-feira (20/8). No Instagram, a publicação também apareceu no perfil do médico obstetra Kleber Fortes Cavalcanti e somava mais de 14 mil visualizações na mesma data.

Por que as pessoas podem ter acreditado

O vídeo, publicado fora de contexto em perfis de usuários analisados pelo Comprova, utiliza um trecho de uma declaração de Lula sobre a picanha, tema relacionado ao cotidiano e ao padrão de consumo de famílias brasileiras. A frase “Lula volta a falar na picanha e dá risada”, seguida de emojis que representam uma pessoa com a mão no rosto, pode provocar raiva e indignação em quem não teve acesso ao contexto original da fala.

A recirculação do vídeo em 2026, ano eleitoral, contribui para ampliar seu potencial de repercussão. Durante esse período, conteúdos relacionados a candidatos à Presidência da República podem ganhar maior repercussão, especialmente quando abordam temas polêmicos e sensíveis à polarização política.

Ao retirar a fala do contexto original e acrescentar elementos que expressam a opinião de quem compartilhou o conteúdo, a publicação pode levar o público a atribuir à declaração de Lula um sentido diferente daquele expresso originalmente.

Fontes que consultamos: Consultamos reportagens sobre a cobertura da cerimônia da entrega em 14 de março de 2025 publicadas no canal do UOL no Youtube, além de reportagens do Estadão e do g1. Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: O Estadão Verifica também checou o mesmo conteúdo e concluiu que está fora de contexto. A Lupa checou um conteúdo semelhante de um vídeo falso em que Lula “recomendava” verduras para quem não quisesse comprar picanha. Aos Fatos checou um vídeo falso que dizia que o presidente prometeu “picanha de soja”.