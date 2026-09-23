Falsa prova de vida: como funciona o golpe que usa o nome do INSS

Golpe da falsa prova de vida do INSS
É uma fraude de engenharia social e roubo de dados que usa a comprovação de vida, um procedimento real do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como pretexto para obter informações pessoais ou induzir a vítima a realizar ações que podem levar a outras fraudes.
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Como os golpistas abordam as pessoas
Eles podem entrar em contato por telefone ou mensagem de texto e se apresentar como funcionários do INSS ou da Central 135, serviço telefônico do órgão. Eles afirmam que o beneficiário precisa realizar ou regularizar a ´prova de vida para evitar a suspensão ou o corte do benefício.
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Durante a ligação, o criminoso pode conduzir a vítima por uma sequência de instruções. Uma delas é pedir que a pessoa digite uma determinada opção no telefone, como 1 ou 2, para supostamente confirmar a situação do benefício ou dar continuidade ao atendimento. A partir dessa interação, o golpista tenta obter informações pessoais ou induzir a vítima a realizar outras ações.
Em outras modalidades, os criminosos enviam SMS ou mensagens via WhatsApp com links que direcionam a vítima para páginas falsas. A mensagem pode informar que o benefício será suspenso por falta de prova de vida e orientar o segurado a acessar o link para atualizar o cadastro ou regularizar a situação. Ao clicar e preencher os dados solicitados, a vítima entrega suas informações aos criminosos.
Táticas que eles usam para chamar a atenção
Os criminosos utilizam principalmente a imitação de uma fonte confiável, apresentando-se como servidores do INSS ou da Central 135. Também usam informações verdadeiras, como a existência da prova de vida, para construir uma situação falsa e mais convincente.
Outra estratégia é criar um senso de urgência. Ao afirmar que o benefício pode ser suspenso ou cortado, o golpista tenta provocar medo e fazer com que a vítima tome uma decisão rápida, sem verificar se o contato é realmente do INSS.
O golpe também utiliza engenharia social. Em vez de necessariamente pedir os dados diretamente no primeiro contato, o criminoso conduz a vítima por pequenas ações, como digitar uma opção durante a ligação ou acessar um link, até chegar ao momento em que consegue obter informações pessoais ou induzir a realização de outras ações.
Como se proteger
Desconfie de ligações ou mensagens que peçam dados pessoais, senhas, informações bancárias, códigos, transferências ou pagamentos para tratar da prova de vida. O INSS afirma que não liga para os beneficiários nem vai à residência deles para tratar desse procedimento e solicitar essas informações.
Se receber uma ligação desse tipo, não forneça dados nem siga as instruções. Desligue e confirme a situação pelos canais oficiais do INSS, como o Meu INSS e a Central 135. A situação da prova de vida também pode ser consultada no serviço de mesmo nome no portal Meu INSS.
Quando necessário, o procedimento pode ser informado pelo banco pagador ou pelo WhatsApp oficial do governo federal, identificado pelo selo azul de verificação. A mensagem apenas comunica a necessidade da comprovação e não solicita dados pessoais nem envia links para regularização.
A prova de vida pode ser feita na agência bancária onde o benefício é recebido, com documento oficial com foto, ou pelo Meu INSS, por biometria facial. Não é necessário comparecer a uma agência do INSS.
Procurado pelo Comprova, o órgão informou que mantém “ações permanentes de educação previdenciária” para orientar a população sobre como evitar notícias falsas e golpes, utilizar os serviços digitais com segurança, “realizar a prova de vida, contratar empréstimos consignados, proteger dados pessoais e cuidar da vida financeira”.
Entre as iniciativas está o Programa de Educação Previdenciária (PEP), que orienta os cidadãos sobre seus direitos e incentiva o uso dos canais oficiais de atendimento e informação, evitando a necessidade de intermediários. O programa também promove palestras, cursos a distância, produção de materiais educativos e formação de pessoas para disseminar informações sobre a Previdência.
A quem denunciar
Golpes envolvendo a falsa prova de vida podem ser denunciados à Ouvidoria do INSS, por meio da plataforma Fala.BR, que permite denúncias identificadas ou anônimas. A Central 135 também recebe denúncias. O advogado Júlio Leone destaca ainda que quando há prejuízo financeiro, uso indevido de documentos ou invasão de conta, a vítima deve registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil.
Por conta disso, manter os registros é importante para solicitar bloqueios, estornos e, eventualmente, buscar indenização. “O ponto mais importante é: não apague as provas antes de registrar tudo. Prints e comprovantes podem ser fundamentais para pedir bloqueio, estorno e eventual indenização”, completa. .
Desconfiou que é golpe? O Comprova pode ajudar a verificar. O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, eleições e possíveis golpes digitais, e abre verificações para os conteúdos duvidosos que mais viralizam. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.
Para se aprofundar mais: O INSS alertou em agosto que não envia SMS para informar sobre corte de benefício por falta de prova de vida. O G1 checou que o INSS não envia mensagens avisando sobre prova de vida com link para reconhecimento facial.
Este texto foi produzido por jornalistas que participam do programa de Residência no Comprova e conta com o apoio do TikTok.
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