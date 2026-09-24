Comprova lança projeto para as Eleições com serviço de apoio a jornalistas no combate à desinformação

A novidade integra o projeto Eleições 2026 e oferece um serviço gratuito de consultoria e suporte a jornalistas envolvidos na cobertura eleitoral em todo o Brasil - (crédito: Projeto Comprova)

O Projeto Comprova, iniciativa colaborativa, apartidária e sem fins lucrativos liderada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), lança nesta quinta-feira, 24 de setembro, o Consulte o Comprova. A novidade integra o projeto Eleições 2026 e oferece um serviço gratuito de consultoria e suporte a jornalistas envolvidos na cobertura eleitoral em todo o Brasil.

O Consulte o Comprova dará suporte direto a profissionais de imprensa que necessitem de orientações para verificação de fatos, uso de ferramentas de investigação digital e checagem de conteúdos gerados por inteligência artificial (IA) direcionados às campanhas para o governo, o Senado e as câmaras federal e estaduais.

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O atendimento é feito de forma simples e rápida pelo WhatsApp do Comprova, onde repórteres podem solicitar consultoria com especialistas em checagem e investigação visual. Além do apoio técnico, o canal também funcionará como apoio à segurança: jornalistas poderão encaminhar casos de assédio e ataques online decorrentes de seu trabalho na cobertura eleitoral ao Núcleo de Segurança da Abraji, que atuará em regime de plantão nos finais de semana.

Canal aberto com a sociedade

Além do atendimento à imprensa, o WhatsApp do Comprova (11 97045-4984) continua sendo um canal direto com o público. Por meio da ferramenta, qualquer leitor ou eleitor pode enviar denúncias e sugerir investigações sobre conteúdos suspeitos envolvendo as eleições, políticas públicas, golpes digitais e desinformação relacionada à saúde e à crise climática.

O objetivo central do Comprova é oferecer à sociedade uma compreensão clara, verificada e confiável dos fatos, fortalecendo a integridade do ambiente digital e a resiliência contra fraudes e fake news.

O projeto é realizado com o apoio da ElevenLabs e do Jusbrasil.

A ElevenLabs é uma empresa de pesquisa e produtos de inteligência artificial (IA). A empresa desenvolve modelos de voz e áudio de IA, agentes conversacionais e ferramentas criativas para gerar e editar conteúdo em mais de 70 idiomas.