Post inventa alerta de segurança devido a riscos de ‘acidente’ e ‘golpe’ nas eleições

Não é verdade que autoridades tenham emitido um alerta aos eleitores devido a ameaças de segurança e golpe de Estado neste domingo (4), diferentemente do que alegou um post no TikTok. Ao Comprova, a Polícia Federal (PF) informou que não fez o aviso.

Sem apresentar fontes, o conteúdo viral – checado por sugestão de um leitor, que o enviou para o WhatsApp do Comprova – compartilha a orientação de que pessoas retornem a suas casas após o voto, devido ao “risco de acidentes, brigas ou golpe de Estado”. Contudo, até o momento, não foi identificado registro de problemas de segurança no pleito eleitoral.

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Em coletiva de imprensa nesta tarde, ainda durante a votação, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kássio Nunes Marques, afirmou que as eleições acontecem com “normalidade”, sem o registro de ocorrência grave. Segundo o ministro, em todo o Brasil, 59 pessoas foram conduzidas pelas forças policiais por suspeita de ilícitos eleitorais.

Na entrevista, Nunes Marques descartou interferência estrangeira nas eleições. “Os nossos relatórios não apontam nenhum tipo de risco, seja ele internacional ou do crime organizado”, disse. As suspeitas sobre as ameaças cresceram após o anúncio de que as embaixadas dos Estados Unidos e da Austrália permaneceriam fechadas.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O vídeo desinformativo foi publicado por um perfil no TikTok que acumula mais de 95 mil curtidas e 1.043 seguidores até 4 de outubro. O Comprova entrou em contato com o perfil, mas não obteve resposta até o momento da publicação.

Com as publicações mais antigas datando de setembro deste ano, o perfil se descreve como uma página de notícias rápida, direta e confiável. Todos os conteúdos publicados seguem o mesmo padrão e tratam das eleições presidenciais com apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL).

Por que as pessoas podem ter acreditado

O conteúdo usa táticas de persuasão para desinformar. O Comprova identificou, entre elas, a estratégia de imitação de fontes confiáveis ao simular uma página de notícias, apesar de não ser um veículo de comunicação verdadeiro. Além disso, usa o apelo à emoção ao empregar a palavra “urgente” para dar gravidade à informação falsa e ao alegar risco à “segurança” de pessoas para causar alarde aos usuários.

Fontes que consultamos: O Comprova consultou a Polícia Federal e buscou por declarações do presidente do TSE publicadas pela imprensa.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: O Comprova já investigou outra alegação falsa de que a PF teria emitido alerta para golpe de Estado após os Estados Unidos terem fechado a sua embaixada no Brasil.