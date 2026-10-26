Vereadora do PT que sofreu ataque durante carreata em Montes Claros (MG) está viva, ao contrário do que afirma post. - (crédito: Reprodução/Comprova )

Ao contrário do que diz um post com mais de três milhões de visualizações no X, a vereadora de Montes Claros (MG) Iara Pimentel (PT), que sofreu um ataque durante uma carreata na noite deste sábado (24), não morreu. Iara estava em um carro de som na Avenida Sanitária, uma das principais vias da cidade mineira, quando homens vestidos de verde e amarelo começaram a atirar pedras, garrafas e outros objetos em direção ao veículo. Ela foi atingida no rosto e fraturou o nariz, mas sobreviveu à agressão e conseguiu ir votar neste domingo (25).

O que aconteceu com a vereadora? Qual o seu estado de saúde?

A vereadora participava de uma carreata em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Montes Claros, no norte de Minas. Enquanto o carro em que ela estava passava, um grupo de homens, alguns vestidos com camisas verde e amarelo, atiraram objetos em direção ao carro. Imagens publicadas nas redes por apoiadores da vereadora mostram Iara com o rosto ensanguentado e um olho inchado, ainda no carro e logo após ser socorrida.

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Após sofrer o ataque, a vereadora foi atendida no Hospital Santa Casa. Ainda na madrugada, às 3h49, a assessoria da vereadora publicou que ela “precisou ser socorrida pelo Samu e [foi] encaminhada ao hospital”. Iara passou por exames, foi medicada e ficou em observação, segundo o texto. O post viral dizendo que a vereadora tinha morrido foi publicado às 2h19 de domingo no X.

A assessoria de imprensa de Iara afirmou que ela teve o nariz fraturado e levou cinco pontos no rosto. Também informou que outro companheiro foi espancado e sofreu mais de 30 chutes na barriga. O nome da vítima não foi informado, mas a assessoria informou à reportagem que ele segue internado em um hospital devido à gravidade dos ataques sofridos.

O Portal MC1 de Montes Claros exibiu imagens da saída da vereadora do hospital, na cadeira de rodas e bastante machucada, mas que em seguida, foi à PF.

Na tarde deste domingo, a vereadora publicou em seu Instagram foto em sua seção eleitoral. Na legenda, afirmou: “O meu voto hoje carrega, acima de tudo, coragem, esperança e força”.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O perfil que publicou o conteúdo é de um usuário que possui mais de 33,2 mil seguidores e tem publicado em suas últimas postagens críticas ao candidato Flávio Bolsonaro (PL) e aos seus apoiadores. Ele foi procurado, mas não respondeu até a publicação deste texto.

Por que as pessoas podem ter acreditado

As pessoas podem acreditar no conteúdo porque as imagens publicadas são reais, embora o desfecho tenha sido diferente do que afirma a legenda. O autor apresentou dois vídeos em seu perfil no X, um de 26 segundos, que mostra o momento do ataque, e outro com cenas da vereadora com sangue no rosto e praticamente desacordada após o ato violento.

O uso de termos alarmistas, como “URGENTE” em letras maiúsculas também faz com que as pessoas se preocupem e, assim, não reflitam se o conteúdo pode ou não ser verdadeiro.

Fontes que consultamos: O Comprova manteve contato com a assessoria de comunicação da vereadora e também acessou publicações feitas nas redes sociais da própria parlamentar após o ocorrido.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: Neste segundo turno, o Comprova já publicou sobre o que se sabe a respeito do caso Ana Clara, a menina de 5 anos morta com um tiro de fuzil por um policial militar do Rio de Janeiro, defendido pelo senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro.

Notas da comunidade: Uma nota da comunidade foi adicionada ao post às 9h34 deste domingo. A nota afirma que a notícia de que a vereadora morreu é falsa e que, apesar de ter sido atingida no rosto por um tijolo, ela sobreviveu. Há dois links usados como fonte na nota da comunidade: uma matéria da revista Carta Capital e outra da Folha de S. Paulo.