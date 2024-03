BBB24: Leidy joga roupas de Davi na piscina após briga

Após o Sincerão desta segunda-feira (11/3), os ânimos ficaram acirrados entre Leidy Elin e Davi, e sister teve atitude inesperada. A participante foi até o quarto magia, pegou a bolsa do brother e jogou as roupas na piscina. "Não sou baixa? Agora vou ser subterrânea com você", disparou.

Leidy joga a mala de Davi na piscina e dispara: "Eu não sou baixa? Então, agora eu vou ser subterrânea" ???? #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/eM5QkQrvVQ — Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2024

A declaração foi em resposta a uma fala de Davi, que afirmou que Leidy era "baixa". Enquanto acontecia a cena, o baiano ficou em silêncio e deu risada. Em seguida, ela se dirigiu ao quarto fada.

Leidy e Davi não participaram da dinâmica desta segunda e nem estão emparedados, mas não foi preciso um Sincerão para que os dois começassem a discutir. A briga aconteceu durante o intervalo da edição e conseguiu roubar a cena dos emparedados Isabelle, Lucas e Yasmin, além da líder Beatriz, que ouviram a gritaria da parte de fora da casa.