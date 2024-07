Espectador que morreu durante ataque em comício de Trump é identificado

A identidade do espectador que morreu baleado durante comício do candidato Donald Trump foi rebelada neste domingo (14/7). Corey Comperatore, 50 anos, assistia ao discurso quando foi atingido por um dos disparos que tinham como alvo o ex-presidente. Além dele, duas outras pessoas ficaram feridas. O autor do atentado foi morto pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos.

A irmã da vítima contou que Corey foi atingido enquanto tentava proteger as filhas. "O meu irmão mais novo acabou de fazer 50 anos e tinha tanta vida para experimentar", lamentou. "Rezem por minha cunhada, sobrinhas, minha mãe, irmã, eu e suas sobrinhas e sobrinhos pois isto parece um pesadelo terrível mas sabemos que é a nossa dolorosa realidade".

No Facebook, a filha da vítima descreveu o momento como um pesadelo na vida real. A jovem contou que Corey jogou ela e a mãe no chão e protegeu as duas com o próprio corpo. "Ele literalmente nos amava a ponto de levar um tiro por nós", relatou.