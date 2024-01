Gastos dos turistas no carnaval devem aumentar em reais e em dólares

O carnaval de 2024 será de aumento de cifras, em reais e em dólares. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê que os turistas estrangeiros no Brasil devem gastar 19,4% a mais neste carnaval, o que representará cerca de US$ 971 milhões. Como é uma data que, apesar de não ser feriado, é utilizada por muitos para viajar, a perspectiva é que os brasileiros que forem ao exterior gastem 19% a mais, alcançando US$ 1,3 bilhão.

Em solo brasileiro, a CNC estima que o Carnaval 2024 movimente R$ 9 bilhões, valor 10% mais alto do que o registrado em 2023. Em ritmo de recuperação pelo quarto ano seguido, esta é a primeira vez que o faturamento deve superar o patamar anterior à pandemia de covid-19.

“Os dados do faturamento do setor de turismo, tanto nacionais quanto regionais, apontam o crescimento da atividade nos últimos anos. O efeito do carnaval, como um evento isolado, contribui para a recuperação econômica do segmento de maneira geral e expressiva”, destaca o presidente da CNC, José Roberto Tadros.

Bibliotecas do Sesc estimulam formação de leitores em todo o país

Além das bibliotecas, leitores contam com unidades móveis do BiblioSesc (foto: Divulgação/Sesc)

A Rede de Bibliotecas do Sesc alcançou em 2023 a marca de 1,3 milhão de livros emprestados, o que representa em média 4 mil publicações cedidas por dia a milhares de leitores em todo o país.



As unidades atuam de forma integrada, com consultas por meios físico e digital, contemplando um acervo de aproximadamente 2 milhões de exemplares, constantemente atualizado, composto por obras variadas de literaturas nacional e estrangeira, clássicos da literatura mundial, livros de complementação escolar, publicações especializadas em áreas como artes e filosofia, entre outros conteúdos. Além disso, também promovem atividades culturais que incentivam o hábito da leitura e aproximam público e autores, em cafés literários, saraus, festivais de leitura e poesia, feiras de livros e contação de histórias.

Além das 216 bibliotecas e 145 espaços de leitura, os leitores contam ainda com 46 unidades móveis do BiblioSesc, que circulam com um acervo de 3,5 mil volumes,atendendo principalmente localidades com pouco acesso a livros e bibliotecas.

Programa do Senac fortalece turismo em municípios de Pernambuco

(foto: Divulgação)

O ano começou com mais dois municípios da Região Nordeste prontos para alavancar o turismo regional. Nos dias 16 e 17 de janeiro, o Senac Rio Grande do Norte apresentou o Programa DEL Turismo nas cidades de Tamandaré e Sirinhaém, no litoral sul de Pernambuco.

A iniciativa é fruto de um termo de cooperação firmado entre o Sistema Fecomércio-RN e o Sistema Fecomércio-PE. O evento teve como objetivo reunir e sensibilizar a comunidade, o trade turístico e as autoridades públicas para exibição da estrutura do DEL e suas fases de execução no período de 12 meses.

A ideia é que outros estados também integrem o programa, que promove uma política de turismo com um modelo de gestão participativa, capaz de contribuir para o desenvolvimento sustentável e garantir a continuação dos projetos de interesse da comunidade, gerando crescimento econômico, social e cultural, além de melhor qualidade de vida.

O DEL Turismo começou a ser executado no Nordeste brasileiro pelo Senac Rio Grande do Norte. Pernambuco é o segundo estado da região a aderir à metodologia que une atores nacionais e internacionais em prol do desenvolvimento do turismo local. Além dos dois destinos turísticos, o Distrito Estadual de Fernando de Noronha também foi contemplado com o programa.