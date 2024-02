Fim do PERSE pode retirar até r$ 244 bi da economia por ano

Os deputados federais Renata Abreu e Felipe Carreras e a senadora Daniella Ribeiro receberam o manifesto do presidente da CNC durante encontro em Brasília. - (crédito: Paulo Negreiros) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Um estudo realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra que, caso o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) seja encerrado, até R$ 244 bilhões por ano deixarão de ser injetados na economia nacional. Uma perda muito maior do que deixou de ser arrecadado com o Perse. O documento indica também que, para cada R$ 10 mil de aumento no faturamento do turismo, três postos de trabalho são gerados, independentemente do setor.

A CNC reuniu, em Brasília, parlamentares e mais de 30 entidades do trade turístico em mobilização pela manutenção do Perse, no início deste mês. Os representantes empresariais assinaram um manifesto pela manutenção integral do Programa, que foi entregue durante ato público na Câmara dos Deputados.

Ameaçado pela Medida Provisória nº 1.202/2023, que antecipa o fim do Programa para abril de 2024 e janeiro de 2025, o Perse valeria até 2027 e é considerado fundamental para as empresas de eventos e para o setor de turismo. “O fim antecipado do Perse representa uma ameaça real para empresas que estão gerando empregos e renda”, afirmou o presidente da CNC, José Roberto Tadros.

Hotel SESC Manacapuru será novo destino turístico no Amazonas

Primeiro hotel Sesc no Amazonas vai potencializar o turismo e o comércio (foto: Divulgação Sesc-AM)

Com obras a todo vapor, o Hotel Sesc Manacaparu, primeira unidade hoteleira do Sesc no Amazonas, está localizado na Rodovia Manoel Urbano, em uma área superior a 57 mil metros quadrados, cercada por vasta vegetação preservada e com vista para o rio que dá nome ao espaço.

A unidade vai oferecer ao público 65 apartamentos, centro de convenções, restaurante, bares, sala de jogos, sala de musculação, tirolesa na bike, três piscinas, lojas de artesanato e souvenirs, passeios fluviais, brinquedoteca, salões de jogos infantil e adulto, quadra de tênis e vôlei de areia e playground. Com capacidade para receber mais de 4 mil hóspedes mensais, a expectativa é que, já em atividade, o hotel gere mais de 150 empregos.

Ações ambientais como uso de iluminação com placas solares, coleta seletiva de resíduos, projeto de replantio de árvores e atividades de educação ambiental com a comunidade compõem a agenda sustentável da primeira unidade hoteleira do Sesc no Amazonas.

Planta Baixa hotel SESC-AM (foto: )

Vista hotel SESC-AM (foto: )

Fórum do SENAC identifica novos perfis profissionais demandados pelo mercado



Com a realização do Fórum Setorial de Gestão e Negócios, o Senac identificou 17 novos perfis profissionais nas áreas de administração, marketing, logística, recursos humanos, comercial, finanças e contabilidade.

Esses perfis foram determinados com base em necessidades atuais do mercado e nas demandas futuras para os próximos 5 a 10 anos, apontadas pelos participantes do evento. Alguns perfis sequer estão listados na classificação brasileira de ocupações (CBO), como analista de desenvolvimento humano e organizacional e assistente de atração de talentos.

Coordenado pelo Senac, o Fórum Setorial reúne representantes de empresas, associações de referência, sindicatos, meio acadêmico e centros de pesquisa e inovação para debater a realidade, o contexto e as tendências da área em que atuam e as competências para o exercício das funções. Na escuta de mercado em Gestão e Negócios, participaram, no ano passado, 110 instituições.



Imagem de vídeo de divulgação: Fórum aponta tendências (foto: YouTube/Senac)