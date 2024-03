CNC integra grupos de trabalho do G20 que debaterão agenda social

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) vai integrar três grupos de trabalho do G20, que tem, pela primeira vez, o Brasil na Presidência do grupo composto pelas maiores economias do mundo.

A CNC vai fazer parte da agenda internacional social, que conta com participação da sociedade civil organizada de cada país para discutir temas de interesse dos integrantes do G20 Social.

A Confederação recebeu o convite para fazer parte dos GTs de Economias Justas, Inclusivas e Antirracistas; de Educação e Cultura; e de Direitos das Mulheres e Igualdade de Gênero.

Para o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, a participação da CNC no G-20 Social tem caráter de representatividade e reconhecimento da importância do setor de comércio de bens, serviços e turismo para o Brasil. “A presença da CNC nos grupos de trabalho do G20 contribui para promover a inclusão, a equidade e o avanço social, criando um mundo mais justo e igualitário para todos.”

Em 1° dezembro de 2023, o Brasil assumiu a Presidência Pro Tempore do G20 para o ano de 2024, e a Cúpula de Líderes do G20, que ocorre anualmente, está agendada para os dias 18 e 19 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro, com a presença das lideranças dos 19 países-membros, mais a União Africana e a União Europeia.



Curso técnico gratuito do Sesc oferece formação em artes cênicas

Alunos contam com estrutura moderna e teatro de 600 lugares (foto: Divulgação/Sesc)

A Escola Sesc de Artes Dramáticas está com inscrições abertas para suas próximas turmas. Localizada no Polo Educacional Sesc, em Jacarepaguá, é a segunda escola do Rio de Janeiro a oferecer curso técnico gratuito para atores.

Os alunos contam com estrutura ampla e moderna, equipamentos diversificados e um teatro de 600 lugares, onde as aulas práticas são ministradas. O curso tem matriz curricular vasta e integrada, voltada para a prática e a investigação cênica, aporte teórico e fundamentos de outras áreas criativas dentro das artes cênicas.

Outro diferencial da escola é o corpo docente, que conta com artistas renomados e premiados, além de acompanhamento pedagógico completo e participação dos estudantes em espetáculos.

Após a conclusão do curso, os formandos têm acesso gratuito ao registro profissional emitido pela Delegacia Regional do Trabalho (DRT). Para se candidatar, é preciso ter mais de 18 anos e o ensino médio completo. As inscrições podem ser feitas de 8 de abril a 6 de maio, pelo site poloeducacionalsesc.com.br.

Senac Nacional premia boas práticas dos seus Departamentos Regionais

Cerimônia de premiação do programa foi no Rio de Janeiro (foto: Luiz Ferreira)

Foi realizada, em 22 de março, no Rio de Janeiro, a cerimônia de premiação do Programa de Reconhecimento, iniciativa promovida pelo Departamento Nacional do Senac para premiar as boas práticas entre os Departamentos Regionais.

Os objetivos do prêmio incluem o reforço da importância da missão social da instituição, o estímulo à renovação do portfólio de cursos para alinhá-los, cada vez mais, a um mercado de trabalho em constante transformação e a promoção da inovação educacional.

O Programa de Reconhecimento 2023 premiou os estados em três categorias: Impacta, com indicadores que avaliavam o desempenho regional no cumprimento do Programa Senac de Gratuidade; Transforma, que premiou os estados com maior adesão ao Programa Educação 4.0, de reposicionamento institucional; e o Prêmio Inova, que elegeu os Regionais com os melhores cases de inovação educacional.

Os vencedores, por categoria, foram respectivamente: Impacta – 1º São Paulo, 2º Minas Gerais, 3º Goiás; Transforma – 1º Pará, 2º Minas Gerais, 3º Piauí; e Inova – 1º Rio Grande do Norte, 2º Rio de Janeiro, 3º Pernambuco.