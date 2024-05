Importação de roupas femininas com isenção de imposto aumentou mais de 400% em 2023

De acordo com levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a quantidade de itens de bens de consumo com valor de importação de até 50 dólares por unidade cresceu 35% em 2023 em relação a 2022.

Essas encomendas vieram principalmente da Ásia. Entre os principais bens de consumo comercializáveis importados no ano passado, os que registraram os maiores aumentos das quantidades encomendadas foram itens do vestuário feminino como calças, bermudas e shorts (alta de 407,4%), tapetes (399,8%), lâmpadas de até 15 volts (231%), bebidas não alcoólicas (163,4%) e brinquedos motorizados (104,7%).

O Brasil está entre as 20 economias do mundo que mais tributam em relação ao PIB (Produto Interno Bruto), com aproximadamente 34%. No que diz respeito à tributação sobre o consumo, a situação brasileira é ainda pior, ocupando a sétima posição no comparativo internacional. “O empresário brasileiro luta com todas as forças para sobreviver nesse cenário, pagando uma carga altíssima de impostos”, afirma o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros. “Aí vem a ideia da isenção seletiva para os importados até 50 dólares, expondo esse empresário a uma concorrência injusta e desleal, pois a mercadoria é produzida lá fora com uma carga de impostos muito menor. Simplesmente, não há como concorrer. O Brasil vai exportar empregos, pois as empresas não vão ter como manter investimentos. É isso o que queremos?”.

Sesc incentiva promoção de atividades lúdicas e educativas em todo o País

Cantigas de roda, rodas de capoeira, brincadeiras de roda, rodas de samba e rodas de conversa fazem parte da programação da Semana Mundial do Brincar, uma iniciativa da Aliança pela Infância que celebra a importância do brincar e este ano traz o tema “Vem pra roda – No ritmo do brincar”.

O Sesc, como grande incentivador dessa iniciativa, mobilizou suas unidades em todo o país e promove até o dia 2 de junho as mais diversas atividades gratuitas, para toda a família. Inspirado pelo Dia Mundial do Brincar, celebrado em 28 de maio, o evento tem como propósito aumentar a consciência sobre a importância do brincar como um direito fundamental para o desenvolvimento saudável das crianças.

Ao longo dos anos, a campanha tem incentivado diversas entidades, incluindo escolas, comunidades e órgãos governamentais, a promoverem atividades que envolvam brincadeiras e interações educativas. O Sesc tem o brincar em sua atuação ao longo do ano. Por meio das atividades de recreação, proporciona convivência, aprendizado e integração social, em espaços estruturados para atender o público de todas as faixas etárias.

Atividades proporcionam convivência, aprendizado e integração (foto: Divulgação/Sesc)

Talentos do Senac já estão ganhando o mundo na educação profissional

Os competidores do Senac que representarão o Brasil na 47ª WorldSkills, maior competição mundial de educação profissional, fizeram bonito no Global Skills Challenge, torneio preparatório realizado em Melbourne, na Austrália, nos dias 23 a 26 de maio.

A competição amistosa foi uma oportunidade para que Bruna Pimentel, do Rio de Janeiro (da ocupação Cabeleireiro), Paulo Bedin, do Paraná (Cozinha), Maria Olivia Block, de Santa Catarina (Florista) e Pâmela Matos, da Bahia (Serviço de Restaurante) dessem uma prévia da excelência de suas habilidades e já entrassem no clima da disputa.

A equipe trouxe medalhas: ouro na ocupação Cabeleireiro, prata em Florista, bronze em Serviço de Restaurante, além de muito aprendizado e a certeza de que há grandes chances de obter grandes resultados na WorldSkills, que ocorre em setembro na cidade de Lyon, na França.

Bruna Pimentel foi medalha de ouro na modalidade Cabelereiro (foto: WordSkills Australia)