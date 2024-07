Visita do Sistema Comércio à China mostra potencial do desenvolvimento de parcerias

A convite da empresa de tecnologia chinesa Huawei, uma comitiva da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) foi a Shenzhen para conhecer o centro empresarial da corporação, o maior daquele país e um dos maiores do mundo. O complexo reúne institutos de capacitação, pesquisa, engenharia, inovação e desenvolvimento de novas tecnologias.

O grupo foi liderado pelo vice-presidente da CNC Luiz Carlos Bohn e contou com os diretores dos Departamentos Nacionais do Sesc e do Senac, respectivamente, José Carlos Cirilo e Marcus Fernandes; a diretora-geral executiva da Confederação, Simone Guimarães; o chefe do Gabinete da Presidência, Elienai Câmara; e os diretores Jurídico e Sindical, Alain MacGregor; de Economia e Inovação, Maurício Ogawa; além da assessora da Presidência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac-RS, Lauren Fernandes.

Para Luiz Carlos Bohn, a visita ressalta a importância estratégica da parceria sino-brasileira e o potencial de colaboração em tecnologias avançadas entre os dois países.

“Percebemos claramente como a China está na vanguarda da tecnologia global e como podemos aplicar muitas das práticas e metodologias avançadas que observamos para fortalecer o setor de comércio e serviços em nosso país”, avaliou o vice-presidente da CNC.

Comitiva liderada pelo vice-presidente da CNC Luiz Carlos Bohn conheceu o complexo empresarial da Huawei, na cidade de Shenzhen (foto: Divulgação/CNC)

Ações do Sesc promovem a indústria criativa e a valorização dos artistas em todo o Brasil

O Sesc potencializa a cultura em todo o território nacional, tendo como princípio o fomento à indústria criativa. O estímulo ao debate e à reflexão, a valorização dos artistas, a promoção e difusão das manifestações artístico-culturais são bases do trabalho realizado pela instituição em todo o País.

Um exemplo dessa atuação são os editais de cultura, que cumprem o papel de ampliar o acesso a oportunidades para artistas de diversas vertentes culturais, que recebem apoio para realização de seus projetos e encontram espaço para divulgação de seus trabalhos.

A itinerância é outra forma de movimentação da cultura nacional promovida pelo Sesc. Circuitos como o Palco Giratório, de difusão de artes cênicas, o Sonora Brasil, com apresentações musicais, ou o Arte da Palavra, de literatura, possibilitam a circulação de artistas e suas obras pelo Brasil e a formação de plateias.

O incentivo à cultura também se reflete na movimentação econômica de várias localidades, como é o caso do Festival Sesc de Inverno, promovido pelo Sesc no Rio de Janeiro. Criado em 2002, o evento se consolidou como o maior evento multilinguagem do País, levando uma programação gratuita e diversificada a 24 pontos do Estado, o que contribui para o turismo e desenvolvimento econômico das localidades.

Nomes como Alceu Valença, Adriana Calcanhoto, Alcione,Glória Groove, Jorge Aragão, Paralamas do Sucesso, Paulinho Moska, Ludmilla, Xamã e Xande de Pilares fazem parte da programação deste ano, que contempla ainda ações de teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais.

Cantora Alcione no Festival Sesc de Inverno (foto: Divulgação/Sesc)

Talentos do Senac se preparam para o maior torneio de educação profissional do mundo

O simulado final para a 47ª edição da WorldSkills Competition, maior competição de educação profissional do mundo, foi realizado de 23 a 26 de julho, no Rio Grande do Norte. Os sete competidores do Senac passaram por provas e avaliações como uma última etapa antes da competição em Lyon, na França.

O evento foi realizado em dois locais: no Hotel-escola Senac Barreira Roxa – com as ocupações de Recepção de Hotel, Serviço de Restaurante e Cozinha – e na Escola Técnica, também conhecida como Senac Centro, em Natal. Por lá, as ocupações do simulado foram Estética e Bem-estar, Cabeleireiro, Florista e Cuidados de Saúde e Apoio Social.

Os sete talentos do Senac são da Bahia, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Quem quiser acompanhar o desempenho dos competidores poderá conferir pelos stories do @SenacBrasil, assim como nas redes dos Departamentos Regionais.

A WorldSkills será realizada entre 10 e 15 de setembro

Integrantes da equipe que representará o Senac na competição da França (foto: Divulgação/Senac)