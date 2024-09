Confederação anuncia startups vencedoras dos desafios do programa CNC Hunting

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) anunciou as startups vencedoras dos três desafios propostos pelo Programa CNC Hunting. As empresas DNA Financeiro, Vent Digital e Dispor Energia se destacaram, respectivamente, nos desafios de Planejamento Tributário e Fiscal, Análise de Dados e Transição para o Mercado Livre de Energia. Agora, as soluções seguem para a fase de Prova de Conceito (PoC), na qual serão implementadas e validadas sob a supervisão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A CNC acompanhará de perto o desenvolvimento das inovações, visando garantir que atendam às necessidades das empresas representadas, federações e sindicatos empresariais do Sistema Comércio. “O objetivo do CNC Hunting sempre foi claro: identificar soluções inovadoras que tenham o potencial de facilitar o dia a dia do empresário representado”, disse Maurício Ogawa, diretor de Economia e Inovação da Confederação.

Durante o processo de avaliação, as soluções passaram pela análise de uma equipe multidisciplinar que reflete o compromisso da CNC com a transformação e o desenvolvimento sustentável da economia. O presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, destacou o empenho da Confederação em construir um futuro em que a tecnologia, a criatividade e o empreendedorismo sejam forças motrizes do crescimento do setor terciário. “Acreditamos que as soluções avaliadas hoje poderão não apenas resolver os desafios imediatos, mas também abrir novos caminhos”, afirmou.

As expectativas agora estão voltadas para a fase de implementação, em que as soluções vencedoras terão a oportunidade de impactar diretamente o mercado, contribuindo para o crescimento sustentável das empresas do Sistema Comércio.

Jovens de todas as regiões do Brasil participam do Fórum Nacional Sesc de Juventudes

O Sesc reúne em outubro jovens de todas as regiões do País para um amplo debate sobre a criatividade e a sustentabilidade. O 4º Fórum Nacional Sesc de Juventudes do LABmais será realizado no Sesc Belenzinho, em São Paulo, com o tema Sustentabilidade Criativa: Arte e Cultura como Força Identitária e Resiliência das Juventudes.

Tecnologias ancestrais, inovações tecnológicas e integração de práticas sustentáveis na produção artística e cultural são alguns dos temas que estarão em debate entre os dias 1º e 3 de outubro. O evento é uma ação desenvolvida no âmbito do Projeto Laboratório Sesc de Artes, Mídias, Tecnologias e Juventudes, o LABmais, uma plataforma educativo-cultural idealizada para dialogar com o público jovem a partir de tecnologias de experimentação, comunicação e socialização.

Os integrantes dos laboratórios foram os responsáveis pela concepção e curadoria do tema e da programação, composta por oficinas, painéis, apresentações culturais e uma mostra audiovisual com produções desenvolvidas nos cursos do LABmais.

Criado em 2021, o projeto é realizado em 18 estados e já formou gratuitamente mais de 1,6 mil jovens para o desenvolvimento de diferentes conteúdos, com a produção de podcasts, filmes, clipes, ensaios fotográficos, book trailers, dentre outros processos artístico-culturais, sintonizados com tecnologias de interação midiática comuns a essa geração.

Participantes do LABmais: plataforma dialoga com o público jovem (foto: André Amorin)

Participação histórica do Senac na WorldSkills 2024 teve medalhas de ouro, prata e de excelência

A participação do Senac na 47ª WorldSkills Competition acaba de ganhar um importante e histórico capítulo: a conquista de uma medalha de ouro, outra de prata e duas de excelência. Bruna Pimentel Martins, do Rio de Janeiro, e Estéfany Mariana Marengoni, do Paraná, subiram ao pódio do projeto em meio à euforia de toda a delegação brasileira presente nas arquibancadas. Paulo Colauto Bedin e Maria Fronza, respectivamente das ocupações de Cozinha e Florista, também foram reconhecidos com medalhas de excelência.

A WorldSkills foi realizadaentre os dias 10 e 15 de setembrono centro de exposições Eurexpo Lyon, na França, recebendo competidores e experts provenientes de 60 países.

Agora, o Senac se prepara para recomeçar todo o processo de competição. Os departamentos regionais da instituição já começaram a seleção dos talentos que vão diretamente para as Competições Senac de Educação Profissional 2025, a fim de escolher os talentos que representarão o Senac em Xangai, na WorldSkills 2026.

(foto: Divulgação)