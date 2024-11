Primeira edição do CNC Global Voices teve Tony Blair como convidado internacional

Este conteúdo é um Informe Publicitário

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair foi o convidado internacional da primeira edição do CNC Global Voices, realizado na segunda-feira (25), em São Paulo. Promovido para cerca de 500 convidados, o debate recebeu lideranças empresariais nacionais do varejo, serviços e turismo para discutir os desafios e as oportunidades que moldarão o futuro da economia.

Na abertura do evento, o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, ressaltou que o CNC Global Voices se propõe a ser uma plataforma fundamental para conectar o Brasil aos principais temas políticos e econômicos globais. “Vivemos um momento em que a inovação e a colaboração são mais importantes do que nunca. Nosso compromisso é estar sempre à frente dos desafios que o setor enfrenta, buscando soluções inovadoras e estratégicas para impulsionar o comércio de bens, serviços e turismo, pilares fundamentais da nossa economia”, afirmou.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destacou a importância do diálogo construtivo com o mercado em fóruns como o CNC Global Voices, que resultam no fortalecimento do discurso para remoção de entraves históricos ao desenvolvimento do País, o que foi conquistado com a reforma tributária. “Após mais de três décadas de insatisfação com o sistema tributário, que era ineficiente, caótico e litigioso, conseguimos desatar nós, em pouco tempo, e operar uma reforma importante que abrirá ao País um caminho de mais prosperidade”, completou.

CNC Global Voices (foto: Divulgação/CNC)

Temas tratados pelo ex-premiê do Reino Unido foram de segurança jurídica a impactos sociais da IA

Tony Blair abordou diversos temas em sua palestra, entre eles a segurança jurídica para o ambiente de negócios, as experiências que teve como primeiro-ministro do Reino Unido e, agora, com a frente da ONG Tony Blair Institute for Global Change. O debate mediado pela repórter da CNN Thais Herédia abordou de que forma os Estados podem equilibrar decisões que atendam às necessidades sociais e ao mesmo tempo contemplem o que é importante para o ambiente de negócios, para não perderem a previsibilidade e a segurança jurídica. Tony Blair respondeu que, quando ele era primeiro-ministro, havia uma terceira via que lhe possibilitava fugir da binariedade “social ou mercado”. “Também é verdade que, para os negócios, um mercado livre e competitivo é melhor que uma economia regida pelo Estado”, explicou.

CNC Global Voices (foto: Divulgação/CNC)

O ex-primeiro-ministro também destacou o papel da inteligência artificial (IA) e das novas tecnologias para aumento da produtividade, não só do ponto de vista mercadológico, mas também no âmbito dos governos. Para ele, não há outra possibilidade de evolução para as empresas e para a sociedade que não seja pela tecnologia. Para viabilizar a massificação do uso da IA, contudo, Blair deixou claro que o ponto crucial seria a educação, sem a qual as pessoas teriam dificuldade para se adaptar a um novo mundo mais tecnológico. “Não podemos ter uma situação em que só a elite é instruída e a grande parcela da população não recebe educação de qualidade”, afirmou.

Ex-presidente Michel Temer destaca importância das reformas para fortalecer o País

Fechando a primeira parte do debate, o ex-presidente do Brasil Michel Temer disse estar otimista com a economia. “O Brasil é maior que qualquer crise, nós sempre vencemos os maiores obstáculos”, afirmou. “Temos que incentivar o empreendedorismo para que o assistencialismo deixe de ser necessário. Isso só será possível com as reformas que conseguimos fazer nos últimos anos.”

A segunda parte do CNC Global Voices foi composta por dois painéis conduzidos pelos media partners da CNC no evento com líderes de grandes instituições financeiras, analisando o atual cenário econômico. Mediado por Márcio Gomes, âncora da CNN Brasil, o segundo painel do dia contou com as contribuições de José Berenguer (CEO do Banco XP), Eduardo Alcalay (CEO do Bank of America Brasil) e Bruno Funchal (CEO do Bradesco Asset Management).

CNC Global Voices (foto: Divulgação/CNC)

O terceiro painel do CNC Global Voices foi uma edição especial da série de debates Caminhos do Brasil, um projeto editorial dos jornais O Globo, Valor Econômico e rádio CBN. Ana Paula Vescovi, economista-chefe do Santander, Caio Megale, economista-chefe da XP Investimentos, e Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG, foram os convidados do painel que contou com a mediação de Malu Gaspar, colunista de O Globo, e Sergio Lamucci, editor executivo do Valor Econômico.

O evento da CNC foi encerrado com uma palestra sobre liderança, conduzida por Bernardinho, considerado um dos maiores nomes do esporte mundial.