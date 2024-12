CNC recebe prêmios e reconhecimento em ações que destacam protagonismo do Sistema Comércio

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) encerra o ano de 2024 celebrando importantes conquistas também nas áreas de publicidade e eventos.

A campanha Peculiares, desenvolvida pela agência Calia e com produção da Lunera Comunicação, conquistou o Bronze no Prêmio Lusófonos da Criatividade, em Portugal, na categoria Melhor Filme de Campanha, consolidando sua mensagem inovadora de representatividade do setor terciário e de alto engajamento. A lista de vencedores foi divulgada em 6 de dezembro.

Nos eventos, o Prêmio ABC 2024, em 3 de dezembro, reconheceu o Conecta e Sicomércio 2023 com o Lobo de Ouro na categoria Cenografia. Em 10 de dezembro, no Prêmio Caio, considerado o “Oscar dos Eventos”, a CNC obteve dois Jacarés de Prata: um na categoria Arquitetura Cenográfica, com a produtora Bueno Arquitetura Cenográfica, e outro como Evento Corporativo – Cliente Final, pelo case Agenda Institucional do Sistema Comércio 2024. Além disso, o Conecta e Sicomércio 2023 recebeu o Jacaré de Bronze na categoria Congresso Nacional.

O presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, exaltou a relevância dos prêmios. “Essas conquistas estão estreitamente ligadas ao trabalho que estamos fazendo para consolidar o protagonismo da Confederação e dar visibilidade à sua atuação na defesa das empresas do comércio de bens, serviços e turismo”, afirmou.

Alegria e emoção marcam formaturas de milhares de estudantes da Rede Sesc por todo o Brasil

Dezembro é mês de formaturas no Sesc. Alegria e emoção marcam essas festas que celebram o encerramento de um importante ciclo de aprendizado para milhares de estudantes, por todo o País.

A Rede Sesc de Educação atua há décadas no fortalecimento do ensino de base, garantindo acesso a educação de qualidade a seus mais de 78 mil estudantes em todos os segmentos da Educação Básica.

Este ano, algumas celebrações foram ainda mais marcantes, como a da primeira turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Polo Educacional Sesc. Mais de 50 alunos realizaram o sonho de retornar às salas de aula para concluir o Ensino Médio, ganhando ainda a certificação de qualificação profissional em Produção Cultural.

O Polo Educacional também promoveu a formatura de sua 15ª turma de alunos do Ensino Médio e 3ª turma da Escola Sesc de Artes Dramáticas.

A Rede Sesc de Educação atua para o fortalecimento do ensino de base (foto: Divulgação/Sesc)

Referência na área da educação profissional, Boletim Técnico do Senac completa 50 anos

O Boletim Técnico do Senac (BTS) completou 50 anos em 2024. Referência entre periódicos científicos na área da educação profissional e tecnológica, suas edições já tiveram a colaboração de grandes referências no campo da educação. Professores do nível de Francisco Aparecido Cordão e Jarbas Novelino Barato, estudiosos que, através das páginas do BTS, promoveram reflexões e divulgaram pesquisas fundamentais para a área.

Entre os artigos da mais recente edição, destaque para “Gestão orientada por dados na educação profissional: a experiência de uma área de inteligência do Senac Nacional”, em que integrantes da Gerência de Prospecção e Avaliação Educacional apresentam como é feita a gestão orientada por dados na instituição.

Já o professor Jarbas Novelino Barato, há muitos anos integrante do Conselho Editorial do BTS, trata da formação profissional pelo trabalho, abordando a oposição nem sempre percebida entre ela e a educação escolar. Para isso, dá particular atenção a processos de formação profissional que acompanhou em investigações realizadas em projetos da Unesco.

Outros 12 artigos completam a edição, trabalhando temas como ensino híbrido, avaliação educacional e estilos de aprendizagem. Acesse a edição completa em www.bts.senac.br/bts.