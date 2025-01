Apostas on-line causam perdas de R$ 100 bilhões e inadimplência de 1,8 milhão de brasileiros

Este conteúdo é um informe publicitário.

O impacto das apostas on-line no Brasil atingiu proporções alarmantes entre janeiro e dezembro de 2024, com perdas econômicas estimadas em R$ 100 bilhões, abrangendo reduções significativas no consumo das famílias, na arrecadação tributária e no desempenho do setor varejista. O levantamento, realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), também aponta que mais de 1,8 milhão de brasileiros entraram em inadimplência por causa do descontrole do uso de recursos em apostas.

As perdas econômicas incluem, em sua maior parte, o redirecionamento de recursos das famílias, que, em vez de serem utilizados na compra de bens e serviços no varejo, foram destinados ao jogo. Essa transferência resultou na diminuição do consumo essencial, no enfraquecimento da cadeia produtiva nacional e na redução de R$ 103 bilhões no faturamento potencial do setor varejista durante o ano de 2024.

“As apostas on-line estão amplificando desigualdades e desviando recursos fundamentais, afetando diretamente o funcionamento da economia formal e o acesso das famílias a bens e serviços essenciais”, afirma José Roberto Tadros, presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac.

Aposta on-line: impacto nos consumos essenciais e na cadeia produtiva (foto: Banco de imagens)

Sesc e Ibama firmam acordo para ampliar combate à fome

O Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) celebraram um acordo de cooperação técnica com o objetivo de fortalecer o combate à fome e ao desperdício de alimentos no Brasil.

A parceria prevê que alimentos apreendidos pelo Ibama em ações de fiscalização ambiental sejam destinados ao programa Sesc Mesa Brasil, ampliando a rede de apoio a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Com abrangência nacional, a parceria reflete o compromisso das duas instituições com a promoção da cidadania, sustentabilidade e solidariedade. Produtos que, antes, poderiam ser descartados por conta de irregularidades ambientais, agora, vão compor refeições saudáveis para quem mais precisa.

Além de evitar o desperdício, a parceria promove segurança alimentar e nutricional para milhares de brasileiros. Outro aspecto importante é que as doações, que muitas vezes são de origem animal, ampliarão a oferta de proteína nas refeições a serem oferecidas.Nos últimos dias de dezembro, por exemplo, o Sesc Mesa Brasil recebeu 10 toneladas de pirarucu apreendidas pelo Ibama, garantindo uma celebração de ano-novo com mais cidadania para as pessoas atendidas.

Pescado apreendido pelo Ibama é doado para população atendida pelo Sesc Mesa Brasil (foto: Divulgação/Sesc)

Maior instituição de ensino profissional do Brasil, Senac comemora 79 anos de história

Em 2025, a maior instituição de ensino profissional do País reforça seu compromisso com a inovação, a responsabilidade social e a sustentabilidade. O Senac está comemorando, neste mês de janeiro, 79 anos de história e de excelência em educação profissional no Brasil. Ao longo dessas quase oito décadas, tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento social e econômico do País.

O Senac impulsiona o comércio de bens, serviços e turismo, formando profissionais capacitados e preparados para os desafios do mercado de trabalho, transformando vidas e criando oportunidades para milhões de brasileiros.

A instituição oferece uma vasta gama de soluções educacionais que vai desde a formação inicial até a pós-graduação, em 29 diferentes áreas profissionais. O Senac continua a apostar em um modelo de educação inovador, ético e inclusivo, com práticas que atendem aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Seja no ensino de novas tecnologias, como inteligência artificial, ou em áreas emergentes como sustentabilidade empresarial, se destaca ao criar soluções que acompanham as mudanças e as necessidades do mercado de trabalho.

Confira no vídeo vídeo abaixo "Educação que Transforma", que comemora os 79 anos do Senac (foto: Divulgação/Senac)

Confira o vídeo a seguir!