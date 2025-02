Carnaval de 2025 deve movimentar R$ 12 bilhões no turismo brasileiro

Este conteúdo é um Informe Publicitário

O carnaval 2025 deve movimentar R$ 12 bilhões de reais em receitas, um aumento de 2,1% em relação ao mesmo período do ano passado, já descontada a inflação, segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Este crescimento está diretamente relacionado ao avanço no número de turistas estrangeiros, impulsionado pelo câmbio e pela diversidade de atrativos culturais do Brasil. Se confirmada a projeção, este será o melhor carnaval desde 2015.

Os setores mais beneficiados com a movimentação serão bares e restaurantes, que devem faturar R$ 5,4 bilhões, seguidos pelo transporte de passageiros, com R$ 3,31 bilhões, e pelos meios de hospedagem, com R$ 1,28 bilhão. Juntos, esses segmentos representarão 83% da receita total gerada pelo turismo durante o período carnavalesco.

A chegada de turistas estrangeiros ao Brasil segue em alta. Em 2024, o País registrou um recorde de mais de 6,6 milhões de visitantes internacionais, e a previsão da CNC para fevereiro de 2025 é de um crescimento de 4,8% no número de estrangeiros, chegando a 868 mil viajantes — superando o recorde histórico de 2018.

O carnaval também será positivo para o mercado de trabalho. A CNC estima que o evento crie 32,6 mil vagas temporárias, com destaque para o setor de bares e restaurantes, que terá 22,8 mil postos, seguido por hospedagem, com mais de 4 mil vagas, e transporte de passageiros, com 3,3 mil. No entanto, a taxa de efetivação deve ser de apenas 7%, refletindo uma expectativa de crescimento econômico mais moderado para 2025.

O carnaval deve criar mais de 32 mil vagas de trabalho temporário (foto: Banco de imagens)

Sesc e SES/DF oferecem novas testagens e vacinas na Rodoviária do Plano Piloto

A Unidade de Testagem e Aconselhamento (UTAI), fruto da parceria entre o Sesc-DF e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ampliou sua carta de serviços para melhor atender a população. Localizada no mezanino da Rodoviária do Plano Piloto, a unidade oferece agora, além de testes rápidos de Covid e vacinação de gripe, novas testagens rápidas e vacinas para a população.

Entre os serviços gratuitos disponíveis, estão os testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C, além da distribuição de preservativos, lubrificantes e autotestes de HIV. Com a ampliação, a UTAI passa a ofertar todas as vacinas do calendário adulto, incluindo as doses de hepatite B e HPV para usuários de PrEP (profilaxia pré-exposição ao HIV).

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, proporcionando mais acesso à testagem, prevenção e imunização gratuita para a população do DF.

Parceria entre Sesc-DF e Secretaria de Saúde reforça prevenção no DF, ampliando testagens rápidas e vacinação (foto: Divulgação)

Senac Empresas amplia oferta de cursos e serviços gratuitos para fortalecer setor produtivo

O ambiente virtual Senac Empresas, criado sob medida para atender às necessidades do setor produtivo brasileiro, foi reformulado e está ainda mais completo, com novas soluções de educação e capacitação profissional. O Senac entende e conhece bem os desafios do mundo empresarial e, por isso, ampliou a oferta gratuita de cursos, treinamentos e consultorias; todos voltados ao desenvolvimento das empresas, ao melhor desempenho de seus funcionários e ao aperfeiçoamento da gestão corporativa.

Com a ampliação da formação EAD Senac, a ideia é proporcionar uma experiência mais ágil e acessível para as empresas, especialmente as do comércio de bens, serviços e turismo, na hora que forem buscar qualificação profissional para seus funcionários.

O Senac Empresas oferece soluções educacionais gratuitas, com um portfólio de cursos e materiais desenvolvidos especialmente para orientar o público empresarial. Empresários e colaboradores também poderão participar, de forma gratuita ou com desconto, de feiras, conferências e congressos apoiados pelo Senac Brasil. Materiais exclusivos estarão disponíveis para os participantes, como e-books, vídeos e publicações. E a empresa ainda poderá contribuir na criação de produtos ou ações para fortalecer o setor do comércio de bens, serviços e turismo no País.

Com a ampliação do Senac Empresas, a instituição reafirma seu compromisso com o desenvolvimento organizacional empresarial e o progresso econômico do País. Saiba mais em: https://empresas.senac.br.