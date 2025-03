CNC entrega Agenda Institucional 2025 ao governo federal e ao Congresso

Este conteúdo é um informe publicitário

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) realiza hoje (26), em Brasília, a entrega da Agenda Institucional do Sistema Comércio 2025 ao governo federal e ao Congresso Nacional. O documento, elaborado com a contribuição de mais de 2 mil representantes do setor terciário em todo o Brasil, apresenta propostas para fortalecer o ambiente de negócios, estimular a inovação e impulsionar o crescimento econômico sustentável.

O evento, que ocorrerá na sede da CNC, contará com a presença do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, do ministro do Turismo, Celso Sabino, além de parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A programação inclui debates sobre a transformação digital no setor terciário e a importância de políticas públicas para o turismo.

O presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, destaca a relevância do documento como instrumento de diálogo com os Poderes Executivo e Legislativo. “A Agenda Institucional do Sistema Comércio é um documento estratégico, pois aponta soluções e reforça nosso compromisso para um Brasil mais produtivo, moderno e competitivo”, afirma.

Entre os temas a serem abordados, estão a desburocratização do setor, a modernização da infraestrutura, o fomento à qualificação profissional e à inovação, além da regulamentação da Inteligência Artificial e do mercado de carbono. A expectativa é que a Agenda contribua para um ambiente de negócios mais dinâmico e sustentável, fortalecendo o comércio, os serviços e o turismo no País.

Documento setorial traz demandas pela democratização, modernização da infraestrutura do País, fomento à qualificação profissional e à inovação (foto: Divulgação/CNC)

Sesc Mesa Brasil registra 810 milhões de quilos doados em 30 anos de história

Em 2024, o Sesc Mesa Brasil alcançou um recorde histórico, ultrapassando 57 milhões de quilos de doações arrecadados. Com o resultado, o programa de combate à fome e ao desperdício de alimentos registrou em seus 30 anos de criação a marca de mais de 810 milhões de quilos distribuídos.

Os números traduzem um esforço coletivo que envolve milhares de pessoas, empresas e instituições mobilizadas para garantir que insumos que seriam desperdiçados – ou até mesmo outros produtos – cheguem a quem precisa.

O Sesc Mesa Brasil é parte de um trabalho que começou a ser estruturado há quase 80 anos, quando os empresários do comércio de bens, serviços e turismo criaram o Sesc com a proposta de oferecer serviços sociais aos trabalhadores do setor.

A segurança alimentar logo se tornou um dos focos, e, em 1994, o Sesc Mesa Brasil foi criado como uma ação pioneira para conectar o excedente de produção de empresas com instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Desde então, a iniciativa se expandiu e hoje conta com uma rede de 3.360 parceiros que doam regularmente para o programa, atendendo 7.345 instituições sociais cadastradas, beneficiando mensalmente 2,3 milhões de pessoas.

Sesc Mesa Brasil, maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina, beneficia 2,3 milhões de pessoas por mês (foto: Divulgação/Sesc)

Senac ingressa noPactoGlobalda ONU, por um futuro mais sustentável e inclusivo

O Departamento Nacional do Senac reforça seu compromisso com a sustentabilidade ao ingressar no Pacto Global da ONU no Brasil, a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com presença em 162 países. Com a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), oPacto Global assumiu a missão de engajar o setor privado nessa agenda. E o Senac, alinhado a essa visão, passa a integrar esse movimentoglobal.

Em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Senac promove ações que contribuem para a agenda global de sustentabilidade corporativa. No campo da educação de qualidade (ODS 4), oferece cursos e programas que fomentam a inclusão social e o pensamento crítico. No âmbito do trabalho decente e do crescimento econômico (ODS 8), forma profissionais qualificados e adota práticas de gestão que valorizam a diversidade e os direitos trabalhistas. A instituição contribui ainda para a redução das desigualdades (ODS 10) ao promover a inclusão social e econômica de públicos diversos. Além disso, investe no consumo e na produção responsáveis (ODS 12), adotando práticas de gestão ambiental e iniciativas como o Programa Ecos de Sustentabilidade, que sensibiliza colaboradores e comunidades para o consumo consciente.

Dessa forma, a instituição reafirma sua atuação com um futuro mais sustentável e inclusivo e contribui para a adoção de princípios universais voltados para direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.