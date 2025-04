CNC, Sesc, Senac e Federações promovem a Semana S do Comércio em todo o Brasil

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), as Federações do Comércio de todos os estados e do Distrito Federal, os Sindicatos Empresariais, o Sesc e o Senac promoverão, entre os dias 11 e 17 de maio, a Semana S do Comércio. O maior evento integrado do Sistema Comércio brasileiro levará lazer, cultura, entretenimento, conhecimento e cidadania à população, além de palestras para incentivar o desenvolvimento e a inovação do setor terciário nacional.

A Semana S do Comércio, que celebrará também os 80 anos da CNC, proporcionará uma jornada de oportunidades, com centenas de atividades diárias. Em linha com os benefícios que o Sistema S leva à população, serão promovidos encontros com empresários dos mais diversos segmentos do setor terciário para discutir tendências em inovação e negócios.

“É fundamental apresentar à sociedade o impacto transformador das ações do Sesc e do Senac na qualidade de vida, educação, cultura e desenvolvimento profissional de milhões de brasileiros”, afirma o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros. “Tudo isso só é possível graças aos empresários do setor, que investem e acreditam na missão de transformar vidas. São os empresários que financiam esse grande sistema de promoção social e qualificação profissional, com resultados concretos para o País”, acrescenta.

Atuação que garante serviços de excelência para milhões de pessoas

Por ano, o Sistema Comércio capacita mais de 1 milhão de pessoas para o mercado de trabalho por meio da formação inicial e continuada, educação técnica de nível médio e ensino superior ofertados pelo Senac. Pelo Sesc, apenas em 2024, foram beneficiadas mais de 10 milhões de pessoas que são credenciadas para realizar diversas atividades, desde programas de saúde, educação básica, lazer, atividades físicas, turismo social, trabalho social com idosos, e o Mesa Brasil, que leva refeições gratuitas a 2 milhões de pessoas todo mês.

SESC EM NÚMEROS

10,5 milhões de credenciados

50 novas instalações em todo o País

254 unidades escolares

177 mil atendimentos no OdontoSesc

55 mil apresentações culturais

57 milhões de quilos em doações do Mesa Brasil

Educação profissional inovadora e inclusiva para transformar vidas

Na mesma linha, a atuação do Senac alcança todo o País. No atual cenário de inovações e avanços tecnológicos constantes, o objetivo da instituição é ofertar uma educação profissional inovadora e inclusiva.

Os números do Senac em 2024 dão uma ideia do impacto na transformação da vida das pessoas: foram 2.171.420 atendimentos, abrangendo mais de 2 mil municípios, com 1.508.653 matrículas em uma ampla variedade de cursos em nossas 689 unidades. Um trabalho realizado com excelência, que reafirma o compromisso da instituição como agente de transformação social e impulsionadora do setor de comércio de bens, serviços e turismo.

SENAC EM NÚMEROS

2,1 milhões de atendimentos

1,5 milhão de matrículas

1 milhão de capacitações

689 unidades

2 mil municípios atendidos

Acesse o site semana-s.portaldocomercio.org.br e saiba mais sobre a programação e como se inscrever neste evento histórico para o Sistema Comércio e para os seus milhões de usuários em todo o Brasil