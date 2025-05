Campanha mostra mobilização da Semana S do Comércio com atividades em todo o Brasil

Informativo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), do Sesc e do Senac

Em maio, o Brasil inteiro se uniu para participar do maior evento integrado do Sistema Comércio, a Semana S, fruto do esforço conjunto de Sesc, Senac, Federações Nacionais e Estaduais e Sindicatos empresariais. Uma ação nacional realizada simultaneamente em todo o Brasil para conectar empresários e trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus familiares e toda a sociedade. É o que mostra a campanha que está no ar até o dia 3 de junho, com ações na TV aberta, TV fechada e internet.

Mais de 1,2 milhão de pessoas foram atendidas nessa primeira edição da Semana S, megaevento simultâneo que mobilizou todo o país entre os dias 11 e 18 de maio com uma extensa programação de serviços à população que levou educação, saúde, cultura, lazer e cidadania aos brasileiros. Ao todo, foram ofertados 42.550 serviços de forma totalmente gratuita, além de palestras e encontros para a troca de experiência entre os milhares de empreendedores presentes.

De Norte a Sul do Brasil, mais de 250 mil atendimentos foram realizados pelo Senac, que ofertou atividades como oficinas, consultorias, cursos de curta duração e experiências tecnológicas, com foco em empregabilidade, empreendedorismo e inovação. Já o Sesc atendeu mais de 1 milhão de pessoas com atividades recreativas, de esporte, cuidados com a saúde, programações culturais variadas, entre outros.

Durante o mês de maio, o app Semana S se tornou o terceiro aplicativo mais baixado do país, só perdendo para os dois maiores em atividade que efetuam a venda de tíquetes. Também pudera: além da vasta gama de atividades disponíveis, a iniciativa promoveu shows gratuitos de grandes nomes da música nacional, como Iza, Raça Negra, Samuel Rosa, Michel Teló, Daniel, Zélia Duncan, Barões de Pisadinha, Silva e Vanessa da Mata, entre outros.

Celebração do Dia S

Diante de tamanho sucesso da Semana S, 16 de maio virou um marco, sendo reconhecido oficialmente como o Dia S Brasil afora: 29 cidades e estados, mais o Distrito Federal, já instituíram a data em seus Calendários Oficiais como o dia da valorização e reconhecimento pelos serviços prestados por Sesc e Senac.

Outros 15 locais seguem com a proposta em tramitação. No âmbito federal, corre no Congresso o projeto de lei que institui o Dia S Nacional. A ideia é consolidar uma celebração unificada da contribuição do papel do Sistema CNC-Sesc-Senac no desenvolvimento social e econômico do Brasil.

"A criação do Dia S é um marco que reconhece a dedicação e o impacto transformador do Sesc e do Senac na vida dos brasileiros”, afirma o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros. “É um tributo ao trabalho diário de nossas equipes, que promovem educação, qualificação profissional, cultura, saúde e bem-estar em todo o país.”