Confederações empresariais alertam para riscos da MP que propõe aumento de impostos

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) foi uma das signatárias do documento divulgado pelas confederações empresariais, manifestando preocupação com a edição da Medida Provisória do governo federal que poderá resultar em aumento da já exacerbada carga tributária que incide sobre as empresas.

O comunicado ressalta que a nova Medida Provisória revela uma postura recorrente de optar por soluções imediatistas, em vez de enfrentar o verdadeiro desafio estrutural do País: o controle dos gastos públicos. “Não há mais espaço para improvisos, aumentos pontuais de tributos e penalização recorrente de quem produz e também de quem está consumindo no dia a dia, com o encarecimento de preços de escolas, viagens, alimentos, entre outras coisas”, diz o texto assinado por nove entidades representativas das empresas.

“O setor produtivo já é um dos mais tributados do País”, prossegue o comunicado. “Elevar ainda mais essa carga impactará a competitividade dos setores que impulsionam o País, desincentivando investimentos, e encarecerá o crédito, prejudicando mais uma vez a população”, alertam as confederações, manifestando a confiança de que, ao analisar essa Medida Provisória, o Congresso Nacional terá a mesma responsabilidade e firmeza que demonstrou ao reagir ao decreto do IOF.

“A CNC vem defendendo enfaticamente a necessidade de uma reforma administrativa que aumente a eficiência do serviço público, otimize a gestão de recursos e promova o desenvolvimento econômico”, afirma o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, ressaltando que o Brasil precisa de um sistema mais eficiente e transparente, com foco na avaliação de desempenho dos servidores, carreiras mais flexíveis e um sistema de cargos mais homogêneo.“A reforma administrativa é uma ação inadiável para melhorar a qualidade dos serviços públicos, reduzir desigualdades sociais e garantir a sustentabilidade fiscal do País”, completa Tadros.

Iniciativa une ensino médio e qualificação profissional gratuitos (foto: Divulgação/Sesc)

Projeto do Sesc oferece chance de retomada para estudantes jovens e adultos

O Sesc está com inscrições abertas para o Sesc EAD EJA, uma iniciativa voltada à retomada de estudos de jovens e adultos que não concluíram a educação básica.

O projeto oferece formação gratuita no ensino médio, integrada à qualificação profissional em produção cultural, uma combinação que amplia as possibilidades de ingresso no mundo do trabalho.



São mais de 2 mil vagas distribuídas entre 13 estados das Regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. As inscrições vão até 17 de julho pelo site www.sesc.com.br/ead, em que também está disponível o edital com todas as informações sobre o processo seletivo.

As aulas têm início previsto para 11 de agosto de 2025. O projeto é realizado em parceria com o Senac, que disponibiliza a plataforma de aprendizagem com metodologias interativas baseadas em simulações, jogos, dramatizações e atividades práticas. Os alunos também têm acesso às ações culturais, esportivas e de saúde, promovidas pelo Sesc em seus estados.

Programação marca um ano do Café-Escola Senac Casa de Chá (foto: Divulgação/Senac)

Senac e Arquivo Público do DF exibem documentário com imagens inéditas de Brasília

As primeiras imagens, muitas delas inéditas, da construção de Brasília vão estrear nas telas da Praça dos Três Poderes, no próximo sábado (28), por meio do documentário Brasília 65 anos – Do Sonho ao Concreto: Heróis Anônimos.

A exibição, idealizada pelo Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF) em parceria com o Senac no Distrito Federal, marca um ano de atividades do Café-Escola Senac Casa de Chá, instalado no icônico espaço projetado por Oscar Niemeyer, na década de 1960.

Com direção de Walther Neto e narração do ator Jackson Antunes, a mostra homenageia operários, engenheiros e servidores que ajudaram a erguer a capital do País e foi desenvolvida com base em um processo de recuperação e digitalização de películas cinematográficas guardadas pelo ArPDF. Além de imagens inéditas, o filme traz relatos de trabalhadores que participaram dos bastidores da construção de Brasília.



Além da exibição do documentário, o público poderá visitar uma mostra documental que reúne fotografias e documentos inéditos de Oscar Niemeyer.

As sessões serão em dois horários: às 16h30 e às 18h. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingresso pelo site do Sympla.