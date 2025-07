Turismo responsável como fator de desenvolvimento é tema de seminário na CNC

*Este conteúdo é um informe publicitário

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), por meio do Cetur (Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade), realiza o Seminário Turismo Responsável no dia 6 de agosto, no auditório da CNC em Brasília.

Com curadoria da ONG Instituto Aupaba, que atua com educação para o setor e desenvolvimento territorial, o evento destaca o turismo responsável como motor de desenvolvimento sustentável dos territórios e de inclusão social, beneficiando diretamente as comunidades locais. A proposta é debater políticas públicas e propor uma visão mais integradora do setor de turismo.

O seminário reunirá empresários, especialistas e representantes do poder público para debater práticas e iniciativas que impulsionem um turismo mais consciente, sustentável e transformador. As contribuições do evento serão sistematizadas e encaminhadas para a COP 30, como parte da construção de uma agenda nacional voltada ao turismo responsável.

Segundo o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, o encontro representa uma oportunidade para formular propostas de políticas públicas que consolidem essa abordagem em todo o País.

“É fundamental ampliarmos o debate em torno de um turismo responsável para que o Brasil, com todo o seu potencial, cresça de forma sustentável, respeitando o meio ambiente e promovendo transformação social nas comunidades locais”, ressalta.

O evento é híbrido e poderá ser acompanhado presencialmente ou ao vivo pelo canal oficial da TV CNC no YouTube:https://www.youtube.com/@TVCNConline.

Seminário Turismo Responsável (foto: Divulgação/Senac)

Campanha mostra benefícios da credencial SESC para quem busca mais qualidade de vida

O Sesc acaba de lançar uma nova campanha nacional para apresentar a Credencial Sesc como o passaporte de acesso a um universo de qualidade de vida e bem estar.

Direcionada aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, a iniciativa destaca os benefícios oferecidos pela instituição em educação, saúde, cultura, lazer e assistência.

O vídeo da campanha será veiculado na TV Globo, internet e nas redes sociais, reforçando que a credencial abre um mundo de experiências a partir do cotidiano das pessoas.

A ação é realizada pelo Departamento Nacional do Sesc em parceria com os Departamentos Regionais nos Estados.

Para saber mais sobre a Credencial Sesc, acesse: sesc.com.br/credencial.

Uma das peças da campanha: universo de qualidade de vida (foto: Divulgação/Sesc)

Senac apresenta Laboratório Maker e promove palestras sobre IA no Sebrae Rio Summmit

O Senac-RJ participou ativamente do Sebrae Rio Summit, evento que movimentou a ExpoRio, reunindo lideranças, empreendedores e especialistas em inovação e transformação digital.

A Cápsula — Centro de Inovação do Senac-RJ — marcou presença com a apresentação de seu novo Laboratório Maker, por meio de uma exposição interativa com mais de 20 objetos e produtos impressos em 3D.

O público teve a oportunidade de conhecer de perto as tecnologias utilizadas no Lab, explorar suas aplicações e literalmente “ver com as mãos” os itens expostos. Especialistas do Senac-RJ estiveram no local para dialogar com os visitantes, apresentar os serviços disponíveis e mostrar como a inovação pode ser aplicada, na prática, em diferentes segmentos.

A programação do dia 24, dedicada à inteligência artificial e à inovação, contou também com duas palestras promovidas pela Cápsula, na Sala Atitude. Outro destaque foi a divulgação do novo MBA em Inteligência Artificial e Análise de Dados para Negócios, que será lançado em agosto pela Faculdade Senac-RJ.

A parceria com o Sebrae Rio reforça o compromisso do Senac-RJ com a educação tecnológica e a capacitação profissional de alto nível.